Происшествия

В Волгоградской области водитель легковушки потерял управление, трое человек пострадали

Происшествия 09.09.2018 09:58
450 0
09.09.2018 09:58


Три человека пострадали в аварии, произошедшей в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в субботу ночью. По поступившим сведениям, 19-летний водитель “ВАЗ-21150” ехал со стороны проспекта Ленина в сторону улице Репина. В какой-то момент молодой человек потерял управление своим авто, легковушка стала петлять: выехала на левую, а затем на правую обочину и врезалась в дерево. Травмы получил сам автолюбитель и его пассажиры: 16-летняя девочка-подросток и 22-летний парень. Пострадавшие госпитализированы.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
14117 13
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
8544 11
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие
08.09.2018 12:42
6736 0
Происшествия
09.09.2018 10:09
Происшествия 09.09.2018 10:09
1211 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 12:42
Происшествия 08.09.2018 12:42
7016 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 11:32
Происшествия 08.09.2018 11:32
2276 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 11:13
Происшествия 08.09.2018 11:13
1155 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 11:03
Происшествия 08.09.2018 11:03
1420 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 10:19
Происшествия 08.09.2018 10:19
3707 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 10:01
Происшествия 08.09.2018 10:01
1071 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 16:34
Происшествия 07.09.2018 16:34
3328 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 13:32
Происшествия 07.09.2018 13:32
4148 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 12:05
Происшествия 07.09.2018 12:05
2666 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 10:32
Происшествия 07.09.2018 10:32
3348 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 16:14
Происшествия 06.09.2018 16:14
3295 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 10:29
Происшествия 06.09.2018 10:29
11638 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 10:06
Происшествия 06.09.2018 10:06
2564 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2018 17:51
Происшествия 05.09.2018 17:51
1925 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:34
Избирком Волгоградской области подсчитал явку на выборы к 15.00Смотреть фотографии
15:26
Саксофон и ритмичный танец: как дети Волгограда спасали выборы от провальной явкиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:03
Утомленные солнцем: с выборами в Волгограде что-то пошло не такСмотреть фотографии
13:58
Выборы в Волгоградскую гордуму не манят избирателейСмотреть фотографии
12:29
Глава администрации Волгограда проголосовал и увидел позитивСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде на выборах в гордуму на 10.00 проголосовали чуть больше 3% избирателейСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде для детей-сирот не нашлось дешевых квартирСмотреть фотографии
11:29
Россия-США: подопечные волгоградца Александра Гайдукова готовятся к борьбе за "золото" Кубка мираСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде "невежливый" водитель отправил в больницу двоих пассажировСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде облезает краска с покрашенных перед ЧМ-2018 фасадовСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области водитель легковушки потерял управление, трое человек пострадалиСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде матери двоих детей смягчили наказание за кражу товара из магазинаСмотреть фотографии
08:01
В Волгоградской области на выборах открылись 666 участков для голосованияСмотреть фотографии
20:23
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
18:27
Волгоград принимает сильнейших молодых футболистов РоссииСмотреть фотографии
18:26
Худеющие пациенты клиники «Доктор Борменталь-Волгоград» нарвались на крупные неприятностиСмотреть фотографии
14:55
Снова ничья: волгоградский "Ротор" не смог победить "Сибирь"Смотреть фотографии
12:42
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области подорожал проезд на маршрутках и таксиСмотреть фотографии
11:32
Более 30 нелегалов из Узбекистана трудились на бахчах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде горит заброшенное общежитиеСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области опасаются больших пожаров Cмотреть видео
18:47
В Волгограде главу поселения сняли с предвыборной гонкиСмотреть фотографии
17:24
Жителям Бекетовки в Волгограде отравили две ночиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде спасатели выловили из Волги обессилевшего пловцаСмотреть фотографии
16:20
Свобода за миллион: в Волгоградской области адвоката судят за мошенничествоСмотреть фотографии
16:09
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"Смотреть фотографии
15:48
Сбой в системе: компания «друга Путина» осталась без миллиардного заказа в Волгограде Смотреть фотографии
14:46
Суд в Волгограде постановил закрыть реготделение "Народной партии России"Смотреть фотографии
13:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию крупного социального проекта в КотельниковоСмотреть фотографии
Реклама
 