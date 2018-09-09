Происшествия 09.09.2018 09:58
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09.09.2018 09:58
Три человека пострадали в аварии, произошедшей в Урюпинске. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в субботу ночью. По поступившим сведениям, 19-летний водитель “ВАЗ-21150” ехал со стороны проспекта Ленина в сторону улице Репина. В какой-то момент молодой человек потерял управление своим авто, легковушка стала петлять: выехала на левую, а затем на правую обочину и врезалась в дерево. Травмы получил сам автолюбитель и его пассажиры: 16-летняя девочка-подросток и 22-летний парень. Пострадавшие госпитализированы.
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