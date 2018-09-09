Выборы 09.09.2018 08:01
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09.09.2018 08:01
В 08.00 в 22 муниципальных образованиях Волгоградской области и трех городских округах открылись избирательные участки. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня завершатся 156 предвыборных кампаний. Избирателей ждут 666 участковых комиссий. Участие в голосовании смогут принять 61,5% жителей региона, обладающих электоральным правом.
Самые крупные выборы проходят в Волгограде, Волжском и Камышине, где жители голосуют за новые созывы местных представительных собраний. В городе-герое разыгрывается 36 депутатских мандатов, 18 из которых – по списку партий и столько же по одномандатным округам. Своих кандидатов выставили девять политических сил, в качестве самовыдвиженцев идут только двое человек.
На участках за ходом голосования будут следить более 1300 наблюдателей. Комплексы обработки избирательных бюллетеней установлены в 87 УИКах, в том числе 40 – в областном центре.
В ТИК Дзержинского района, которая исполняет полномочия городского избиркома, работает горячая линия. Телефон горячей линии – 8 (8442) 54 52 73.
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