Спорт

Снова ничья: волгоградский "Ротор" не смог победить "Сибирь"

Спорт 08.09.2018 14:56
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08.09.2018 14:56


Ничьей завершилась выездная встреча "Ротора" с новосибирской "Сибирью", сообщает ИА "Высота 102". Игра 10-го юбилейного тура ФНЛ Олимп Первенства России по футболу прошла в Новосибирске на стадионе "Спартак".
В первом тайме футболисты обеих команд показывали практически равную игру, пока на 16 минуте волгоградский нападающий Олег Николаев не забил мяч в ворота "Сибири". Он бил по воротам дважды: первый удар голкипер хозяев поля Николай Цыган отбить смог, а второй достиг цели.
Во втором тайме игроки “Сибири” сравняли счет. На 53 минуте ответный гол забил защитник новосибирцев Александр Макаренко. Вырваться вперед не удалось ни одной из команд. Итог встречи - 1:1.
К началу встречи и "Ротор", и "Сибирь" находились в "зоне вылета". Волгоградцы, имея на счету одну победу, четыре ничьих и столько же поражений, занимали 18 строчку турнирной таблицы. Хозяева поля располагались на одну позицию выше. В этом сезоне новосибирцы одержали две победы, три матча сыграли вничью и потерпели четыре поражения. 
Отметим, что это восьмой матч подряд в котором "Ротор" не смог победить. Напомним, прошлый матч с московскими "Химками" также завершился ничьей.

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