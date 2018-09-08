В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие





Несколько человек получили сегодня травмы в аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария с участием двух микроавтобусов произошла в 10 часов утра у дома №8 по улице 40 лет ВЛКСМ. По предварительным данным, водитель “ГАЗели” маршрута 5 “с” не выдержал дистанцию и врезался в “FIAT Ducato” маршрута №29. По словам очевидцев, маршрутка №29 стояла на остановке, а 5 “с” врезалась в нее сзади.

При аварии 46-летний пассажир “ГАЗели” и 20-летняя пассажирка “FIAT” получили сотрясение мозга, у девушки также есть ушибы. П острадавшие госпитализированы в БСМП №15. По сведениям экстренных служб, еще четыре человека от госпитализации отказались.

Фото Екатерина Сайранова