В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие

Происшествия 08.09.2018 12:42
4954 0
08.09.2018 12:42
Несколько человек получили сегодня травмы в аварии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, авария с участием двух микроавтобусов произошла в 10 часов утра у дома №8 по улице 40 лет ВЛКСМ. По предварительным данным, водитель “ГАЗели” маршрута 5 “с” не выдержал дистанцию и врезался в “FIAT Ducato” маршрута №29. По словам очевидцев, маршрутка №29 стояла на остановке, а 5 “с” врезалась в нее сзади.
При аварии 46-летний пассажир “ГАЗели” и 20-летняя пассажирка “FIAT” получили сотрясение мозга, у девушки также есть ушибы. Пострадавшие госпитализированы в БСМП №15. По сведениям экстренных служб, еще четыре человека от госпитализации отказались.
Фото Екатерина Сайранова
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
8544 11
28.08.2018 16:29
5984 9
Более 30 нелегалов из Узбекистана трудились на бахчах в Волгоградской области08.09.2018 11:32
Происшествия 08.09.2018 11:32
1503 0 Обсудить
В Волгоградской области велосипедист погиб под колесами грузовика из Орска08.09.2018 11:13
Происшествия 08.09.2018 11:13
600 0 Обсудить
В Волгограде водитель автобуса сбил пешехода08.09.2018 11:03
Происшествия 08.09.2018 11:03
780 0 Обсудить
В Волгограде горит заброшенное общежитие08.09.2018 10:19
Происшествия 08.09.2018 10:19
2770 0 Обсудить
Игры с огнем: в Волгоградской области сгорели 80 тонн сена08.09.2018 10:01
Происшествия 08.09.2018 10:01
617 0 Обсудить
В Волгограде спасатели выловили из Волги обессилевшего пловца07.09.2018 16:34
Происшествия 07.09.2018 16:34
2768 3 Обсудить
Волгоградке грозит срок за интернет-развод07.09.2018 13:32
Происшествия 07.09.2018 13:32
3795 9 Обсудить
В Волгоградской области троих браконьеров поймали с уловом07.09.2018 12:05
Происшествия 07.09.2018 12:05
2322 10 Обсудить
Четыре пешехода попали под колеса авто в Волгоградской области07.09.2018 10:32
Происшествия 07.09.2018 10:32
3150 0 Обсудить
В Волгоградской области хозяйку автобусного парка напугали арестом имущества06.09.2018 16:14
Происшествия 06.09.2018 16:14
3222 4 Обсудить
В Волгоградской области тело пропавшего ребенка нашли в выгребной яме06.09.2018 10:29
Происшествия 06.09.2018 10:29
11495 3 Обсудить
Жительница Калужской области устроила ДТП в центре Волгограда06.09.2018 10:06
Происшествия 06.09.2018 10:06
2487 0 Обсудить
На юге Волгоградской области более пяти часов тушили степной пожар05.09.2018 17:51
Происшествия 05.09.2018 17:51
1888 4 Обсудить
Двое жителей Волгоградской области устроили сафари на "Toyota Land Cruiser" в пяти регионах05.09.2018 09:19
Происшествия 05.09.2018 09:19
4589 7 Обсудить
В Волгоградской области шестилетний мальчик попал под машину04.09.2018 21:36
Происшествия 04.09.2018 21:36
13150 0 Обсудить
Реклама