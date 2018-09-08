Происшествия 08.09.2018 11:32
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08.09.2018 11:32
Более 30 граждан Узбекистана, которые работали на территории региона без необходимых документов, нашли полицейские в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, нарушителей выявили во время рейда вблизи поселка Светлый Кисловского сельского поселения. Всего там на бахчах и полях трудились более 230 уроженцев среднеазиатской республики.
В отношении 33 нарушителей составлены административные материалы.
Известно также, что те, кто нанял сельхозработников без разрешающих документов, уже оштрафованы.
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