



Более 30 граждан Узбекистана, которые работали на территории региона без необходимых документов, нашли полицейские в Быковском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, нарушителей выявили во время рейда вблизи поселка Светлый Кисловского сельского поселения. Всего там на бахчах и полях трудились более 230 уроженцев среднеазиатской республики.

В отношении 33 нарушителей составлены административные материалы.

Известно также, что те, кто нанял сельхозработников без разрешающих документов, уже оштрафованы.