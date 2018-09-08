Происшествия

В Волгоградской области велосипедист погиб под колесами грузовика из Орска

Происшествия 08.09.2018 11:13
599 0
08.09.2018 11:13


Велосипедист погиб в результате ДТП в Старополтавском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла в пятницу днем на 73 километре дороги “Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск”. На данный момент известно, что 28-летний житель Орска, водитель “Vоlvо FМ Тruск”, сбил 26-летнего велосипедиста. В этот момент велолюбитель выезжал со второстепенной дороги на главную. Пострадавшего госпитализировали, но от полученных ран он умер в больнице.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
14117 13
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
8544 11
В Волгограде пьяный водитель опрокинул машину со своей женой и двумя детьми
28.08.2018 16:29
5984 9
Происшествия
08.09.2018 12:42
Происшествия 08.09.2018 12:42
4954 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 11:32
Происшествия 08.09.2018 11:32
1503 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 11:03
Происшествия 08.09.2018 11:03
780 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 10:19
Происшествия 08.09.2018 10:19
2770 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
08.09.2018 10:01
Происшествия 08.09.2018 10:01
617 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 16:34
Происшествия 07.09.2018 16:34
2768 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 13:32
Происшествия 07.09.2018 13:32
3795 9 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 12:05
Происшествия 07.09.2018 12:05
2322 10 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 10:32
Происшествия 07.09.2018 10:32
3150 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 16:14
Происшествия 06.09.2018 16:14
3222 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 10:29
Происшествия 06.09.2018 10:29
11495 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 10:06
Происшествия 06.09.2018 10:06
2487 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2018 17:51
Происшествия 05.09.2018 17:51
1888 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2018 09:19
Происшествия 05.09.2018 09:19
4589 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.09.2018 21:36
Происшествия 04.09.2018 21:36
13150 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:03
Волгоград принимает сильнейших молодых футболистов РоссииСмотреть фотографии
14:56
Снова ничья: волгоградский "Ротор" не смог победить "Сибирь"Смотреть фотографии
12:42
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
12:38
В Волгоградской области подорожал проезд на маршрутках и таксиСмотреть фотографии
11:32
Более 30 нелегалов из Узбекистана трудились на бахчах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области велосипедист погиб под колесами грузовика из ОрскаСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде водитель автобуса сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде горит заброшенное общежитиеСмотреть фотографии
10:01
Игры с огнем: в Волгоградской области сгорели 80 тонн сенаСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области опасаются больших пожаров Cмотреть видео
18:47
В Волгограде главу поселения сняли с предвыборной гонкиСмотреть фотографии
17:24
Жителям Бекетовки в Волгограде отравили две ночиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде спасатели выловили из Волги обессилевшего пловцаСмотреть фотографии
16:20
Свобода за миллион: в Волгоградской области адвоката судят за мошенничествоСмотреть фотографии
16:09
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"Смотреть фотографии
15:48
Сбой в системе: компания «друга Путина» осталась без миллиардного заказа в Волгограде Смотреть фотографии
14:46
Суд в Волгограде постановил закрыть реготделение "Народной партии России"Смотреть фотографии
13:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию крупного социального проекта в КотельниковоСмотреть фотографии
13:32
Волгоградке грозит срок за интернет-разводСмотреть фотографии
13:31
Волгоградскую область ожидают чрезвычайно пожароопасные выходныеСмотреть фотографии
12:30
ЛУКОЙЛ познакомил будущих энергетиков с работой солнечной электростанцииСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области троих браконьеров поймали с уловомСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде надолго отправили в тюрьму риелтора-мошенницуСмотреть фотографии
10:32
Четыре пешехода попали под колеса авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
В Волгоградской области обнаружена популяция редкого краснокнижного растенияСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде перед окнами дитя Сталинграда хотят возвести «железный занавес» Смотреть фотографииCмотреть видео
20:10
Волгоградцу грозит 7 лет колонии за посылку со стероидамиСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Депутаты Госдумы России и меджлиса Ирана скрепили дружбу в ВолгоградеCмотреть видео
17:49
Волгоградский облизбирком не пустил коммунистов на референдум по пенсионной реформеСмотреть фотографии
17:00
Волгоградский пловец завоевал "серебро" первенства мира в ИзраилеСмотреть фотографии
Реклама
 