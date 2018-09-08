Игры с огнем: в Волгоградской области сгорели 80 тонн сена





Серьёзный ущерб нанес огонь, уничтожив фураж в двух фермерских хозяйствах Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по региону, в Калачёвском районе в хуторе Ложки сгорели 78 тонн сена. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в пятницу в 15:14. На то, чтобы потушить огонь, расчетам пожарно-спасательной части №39 потребовалось более трех часов.

Ранее в Камышинском районе в селе Тихомировка на улице Саратовской сгорели еще около двух тонн сена. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 12:36. На место прибыли расчёты добровольной пожарной охраны села Умет. Огонь потушили быстро - в 12:58.

Отметим, что в обоих случаях причиной разгула огненной стихии стало, по мнению специалистов, неосторожное обращение с огнём. На этот раз люди не пострадали.

Всего в регионе за сутки официально зарегистрированы 11 пожаров. И более чем в 50 случаях горела сухая растительность и мусор, с чем также огнеборцы успешно справились.



