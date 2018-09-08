Происшествия

Игры с огнем: в Волгоградской области сгорели 80 тонн сена

Происшествия 08.09.2018 10:01
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08.09.2018 10:01


Серьёзный ущерб нанес огонь, уничтожив фураж в двух фермерских хозяйствах Волгоградской области. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по региону, в Калачёвском районе в хуторе Ложки сгорели 78 тонн сена. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в  пятницу в 15:14. На то, чтобы потушить огонь, расчетам пожарно-спасательной части №39 потребовалось более трех часов.
Ранее в Камышинском районе в селе Тихомировка на улице Саратовской сгорели еще около двух тонн сена. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 12:36. На место прибыли расчёты добровольной пожарной охраны села Умет. Огонь потушили быстро - в 12:58.
Отметим, что в обоих случаях причиной разгула огненной стихии стало, по мнению специалистов, неосторожное обращение с огнём. На этот раз люди не пострадали.
Всего в регионе за сутки официально зарегистрированы 11 пожаров. И более чем в 50 случаях горела сухая растительность и мусор, с чем также огнеборцы успешно справились.

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