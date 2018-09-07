Политика

В Волгограде главу поселения сняли с предвыборной гонки

Политика 07.09.2018 18:47
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07.09.2018 18:47


Областной суд подтвердил решение об отмене кандидатской регистрации Валерия Акимова, претендующего на пост главы Дуплятского сельского поселения. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, сегодня областная инстанция оставила в силе решение, принятое Новониколаевским районным судом 3 сентября. 
В августе в райсуд с иском обратился другой кандидат - Сергей Колпаков. Он заявил, что кандидат от “КПРФ”  Валерий Акимов при регистрации не указал, что имеет погашенную судимость. По мнению истца, этим его конкурент нарушил требования избирательного законодательства. Сергей Колпаков также потребовал отменить кандидатскую регистрацию Валерия Акимова. Районный суд указал, что снятие судимости не отменяет обязанности кандидата указывать подобные сведения в заявлении о согласии баллотироваться. 
Отметим, что сейчас, согласно данным сайта поселковой администрации, Валерий Акимов является действующим главой поселения.

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