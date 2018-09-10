Расследования 10.09.2018 08:18
1172 2
10.09.2018 08:18
К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волжского за разбой, совершенный с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда.
По материалам дела, в июне 2017 года осужденный вместе с отцом зашел в продовольственный магазин на о. Зеленый в Волжском. Мужчины разошлись по торговым рядам, где у них возник умысел украсть спиртное. Отец похитил бутылку коньяка, а его сын - бутылку водки. Однако беспрепятственно выйти с неоплаченным товаром они не смогли. Сотрудники магазина потребовали вернуть алкоголь, но мужчины решили скрыться. Главе семейства удалось выбежать с коньяком, но в 600 метрах от магазина его догнал сотрудник. Отбиваясь от преследователя, он ударил его похищенной бутылкой в нос, причинив физическую боль.
В это время скрывался от погони и сын, который, решив избавиться от бутылки водки, бросил ее, но попал в лоб сотруднику магазина.
В суде отец и сын признали свою вину частично, оспаривая факт разбойного нападения на потерпевших.
Исследовав материалы дела апелляционная инстанция признала сына виновным в разбое, но приговор изменила. Суд зачел в срок лишения свободы время содержания под стражей с 25 июня 2017 года по 30 августа 2018 года. Его отец осужден на 1 год и 4 месяца за покушение на грабеж, но с учетом того, что этот срок он отсидел в СИЗО, назначенное наказание суд посчитал отбытым.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 10:59
10673 24
14.08.2018 20:53
9825 2
03.09.2018 18:37
6191 15
В Волгограде матери двоих детей смягчили наказание за кражу товара из магазина09.09.2018 09:50
Расследования 09.09.2018 09:50
3696 0 Обсудить
Свобода за миллион: в Волгоградской области адвоката судят за мошенничество07.09.2018 16:20
Расследования 07.09.2018 16:20
4328 2 Обсудить
В Волгограде надолго отправили в тюрьму риелтора-мошенницу07.09.2018 11:45
Расследования 07.09.2018 11:45
4883 10 Обсудить
Волгоградцу грозит 7 лет колонии за посылку со стероидами06.09.2018 20:10
Расследования 06.09.2018 20:10
4700 3 Обсудить
В Волгограде задержали трио грабителей из Ростова-на-Дону06.09.2018 14:20
Расследования 06.09.2018 14:20
2824 0 Обсудить
Убийцу военнослужащего в Волгограде этапируют в колонию строгого режима05.09.2018 10:47
Расследования 05.09.2018 10:47
4906 1 Обсудить
Жительницу Волгоградской области осудили за призывы к терроризму04.09.2018 17:59
Расследования 04.09.2018 17:59
4788 9 Обсудить
В Волгограде осужденные за "бензиновую" взятку пожарные инспекторы не смогли смягчить приговор04.09.2018 13:25
Расследования 04.09.2018 13:25
2703 4 Обсудить
В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломами04.09.2018 11:53
Расследования 04.09.2018 11:53
1915 0 Обсудить
В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПС04.09.2018 10:58
Расследования 04.09.2018 10:58
1854 1 Обсудить
В Волжском Волгоградской области лжевнук выманил у пенсионерки 200 тысяч рублей04.09.2018 09:38
Расследования 04.09.2018 09:38
2701 2 Обсудить
В Волгограде ищут мать-убийцу новорожденного ребенка04.09.2018 09:30
Расследования 04.09.2018 09:30
3148 3 Обсудить
В Волгограде "собравшая" четыре машины в ДТП судья потеряла должность03.09.2018 18:37
Расследования 03.09.2018 18:37
10089 15 Обсудить
В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницы03.09.2018 15:40
Расследования 03.09.2018 15:40
2585 0 Обсудить
В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищения03.09.2018 13:18
Расследования 03.09.2018 13:18
4513 4 Обсудить
Реклама