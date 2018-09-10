Расследования

Кидался бутылками: жителя Волгоградской области осудили за разбойное нападение на продавцов

Расследования 10.09.2018 08:18
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10.09.2018 08:18



К 3 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорен житель Волжского за разбой, совершенный с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда.
По материалам дела, в июне 2017 года осужденный вместе с отцом зашел в продовольственный магазин на о. Зеленый в Волжском. Мужчины разошлись по торговым рядам, где у них возник умысел украсть спиртное. Отец похитил бутылку коньяка, а его сын - бутылку водки. Однако беспрепятственно выйти с неоплаченным товаром они не смогли. Сотрудники магазина потребовали вернуть алкоголь, но мужчины решили скрыться. Главе семейства удалось выбежать с коньяком, но в 600 метрах от магазина его догнал сотрудник. Отбиваясь от преследователя, он ударил его похищенной бутылкой в нос, причинив физическую боль.
В это время скрывался от погони и сын, который, решив избавиться от бутылки водки, бросил ее, но попал в лоб сотруднику магазина.
В суде отец и сын признали свою вину частично, оспаривая факт разбойного нападения на потерпевших.
Исследовав материалы дела апелляционная инстанция признала сына виновным в разбое, но приговор изменила. Суд зачел в срок лишения свободы время содержания под стражей с 25 июня 2017 года по 30 августа 2018 года. Его отец осужден на 1 год и 4 месяца за покушение на грабеж, но с учетом того, что этот срок он отсидел в СИЗО, назначенное наказание суд посчитал отбытым.

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