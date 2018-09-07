Жителям Бекетовки в Волгограде отравили две ночи









Жители Бекетовки в Волгограде требуют провести проверку по факту загрязнения и задымления воздуха. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, «химическую атаку» они фиксировали в ночь с 5 на 6 сентября и в ночь с 6 на 7 сентября. По словам кировчан, последствия задымления воздуха выразились в головной боли и кашле. Жители Бекетовки обратились в природоохранные ведомства с просьбой провести проверку по данным фактам. Они также сообщили, что подобные «ароматы» в воздухе они уже ощущали не раз. А в 2016 году проверки, проведенные органами Росприроднадзора, выявили, что причиной похожего, по их словам, задымления воздуха стала утилизация медицинских отходов организацией ООО "Медэкопром". Жители Бекетовки просят не только установить источник того явления, которое они наблюдали две ночи подряд, но и наказать виновных лиц.



