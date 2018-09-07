В Волгограде спасатели выловили из Волги обессилевшего пловца





Попавшего в беду мужчину спасли сегодня инспекторы Красноармейского отделения ГИМС регионального главка МЧС. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Во время патрулирования Волги сотрудник МЧС Дмитрий Запарин услышал крики о помощи. Он сказал об этом капитану патрульного катера Юрию Рустамову. Подплыв ближе, они увидели, что пловец, который оказался на середине реки, выбился из сил и может в любую секунду уйти под воду. Они бросили ему спасательный жилет и верёвку, подняли его на борт судна, а затем доставили на берег.