







Сотрудница одной из адвокатских консультаций Волжского и ее знакомая предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры региона, первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное

заключение по данному уголовному делу.

По версии следствия, по предварительному сговору со своей знакомой адвокат получила 200 тысяч рублей от лица, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблениями полномочиями. Деньги являлись частью общей суммы в размере 1 млн рублей, якобы предназначавшейся для передачи сотрудникам правоохранительных органов за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности.

Предварительное расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону.



