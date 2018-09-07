Расследования 07.09.2018 16:20
617 2
07.09.2018 16:20
Сотрудница одной из адвокатских консультаций Волжского и ее знакомая предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе прокуратуры региона, первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное
заключение по данному уголовному делу.
По версии следствия, по предварительному сговору со своей знакомой адвокат получила 200 тысяч рублей от лица, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблениями полномочиями. Деньги являлись частью общей суммы в размере 1 млн рублей, якобы предназначавшейся для передачи сотрудникам правоохранительных органов за решение вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности.
Предварительное расследование проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по региону.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 10:59
10673 24
14.08.2018 20:53
9825 2
03.09.2018 18:37
6191 15
В Волгограде надолго отправили в тюрьму риелтора-мошенницу07.09.2018 11:45
Расследования 07.09.2018 11:45
3580 7 Обсудить
Волгоградцу грозит 7 лет колонии за посылку со стероидами06.09.2018 20:10
Расследования 06.09.2018 20:10
4098 3 Обсудить
В Волгограде задержали трио грабителей из Ростова-на-Дону06.09.2018 14:20
Расследования 06.09.2018 14:20
2503 0 Обсудить
Убийцу военнослужащего в Волгограде этапируют в колонию строгого режима05.09.2018 10:47
Расследования 05.09.2018 10:47
4679 1 Обсудить
Жительницу Волгоградской области осудили за призывы к терроризму04.09.2018 17:59
Расследования 04.09.2018 17:59
4553 9 Обсудить
В Волгограде осужденные за "бензиновую" взятку пожарные инспекторы не смогли смягчить приговор04.09.2018 13:25
Расследования 04.09.2018 13:25
2539 4 Обсудить
В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломами04.09.2018 11:53
Расследования 04.09.2018 11:53
1819 0 Обсудить
В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПС04.09.2018 10:58
Расследования 04.09.2018 10:58
1733 1 Обсудить
В Волжском Волгоградской области лжевнук выманил у пенсионерки 200 тысяч рублей04.09.2018 09:38
Расследования 04.09.2018 09:38
2611 2 Обсудить
В Волгограде ищут мать-убийцу новорожденного ребенка04.09.2018 09:30
Расследования 04.09.2018 09:30
3028 3 Обсудить
В Волгограде "собравшая" четыре машины в ДТП судья потеряла должность03.09.2018 18:37
Расследования 03.09.2018 18:37
9633 15 Обсудить
В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницы03.09.2018 15:40
Расследования 03.09.2018 15:40
2455 0 Обсудить
В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищения03.09.2018 13:18
Расследования 03.09.2018 13:18
4401 4 Обсудить
В Волгоградской области экс-директор фирмы выплатит в казну свыше 5 млн налогов31.08.2018 17:15
Расследования 31.08.2018 17:15
5509 0 Обсудить
В Волгограде жителя Пермского края отправили лечиться после нападения на проводника поезда30.08.2018 13:59
Расследования 30.08.2018 13:59
3829 0 Обсудить
Реклама