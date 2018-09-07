У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"

Общество 07.09.2018 16:09
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07.09.2018 16:09
Волгоградец лишился дорогой иномарки вскоре после покупки. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по Волгоградской области, в Краснооктябрьский райотдел судебных приставов поступил исполнительный документ об изъятии залога - автомобиля "Porsche Cayenne S". Должник спрятал машину, а когда понял, что ее найдут и изымут - продал авто. Покупатель не проверил есть ли на дорогой иномарке обременения. После покупки он отправил "Porsche" в автосервис, откуда его забрали приставы и передали в счет долга предыдущего хозяина. Теперь незадачливому автолюбителю предстоит требовать от хозяина-должника возврата денег.
Приставы советуют перед совершением дорогой покупки проверять продавца по базе данных исполнительных производств.
Для этого необходимо зайти на Интернет-сайт УФССП России по Волгоградской области (www.r34.fssprus.ru) в раздел "Банк данных исполнительных производств", затем ввести запрашиваемые данные в соответствии с типом необходимой информации в следующих подразделах: "Поиск по физическим лицам", "Поиск по юридическим лицам". При наличии сведений о номере исполнительного производства, возможно получить информацию из банка данных через подраздел "Поиск по номеру исполнительного производства".
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