Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области опасаются больших пожаров

Аналитика 07.09.2018 20:05
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07.09.2018 20:05

Смотрите сегодня в программе: кольцо деревьев вокруг Волгограда редеет - город задыхается от отсутствия полноценного зеленого щита. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Волгоградской области: МЧС напоминает о действующем запрете на посещение лесов. Эпопея скандального детсада-долгостроя в Дзержинском районе Волгограда продолжается: теперь идет корректировка проектно-сметной документации. Собаки-спасатели всегда готовы прийти на помощь: четвероногим приходится подтверждать форму на сертификационных экзаменах.


Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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