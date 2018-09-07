«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области опасаются больших пожаров

Смотрите сегодня в программе: кольцо деревьев вокруг Волгограда редеет - город задыхается от отсутствия полноценного зеленого щита. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Волгоградской области: МЧС напоминает о действующем запрете на посещение лесов. Эпопея скандального детсада-долгостроя в Дзержинском районе Волгограда продолжается: теперь идет корректировка проектно-сметной документации. Собаки-спасатели всегда готовы прийти на помощь: четвероногим приходится подтверждать форму на сертификационных экзаменах.







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