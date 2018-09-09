Расследования

В Волгограде матери двоих детей смягчили наказание за кражу товара из магазина

Расследования 09.09.2018 09:50
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09.09.2018 09:50



С одного года лишения свободы до 10 месяцев смягчили наказание жительнице Волгограда, которая пыталась украсть из магазина товар на сумму более 3 тысяч рублей. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление суда кассационной инстанции,  такой срок гражданка Новикова получила за то, что ранее была уже неоднократно судима за грабеж и наркотики. Она освободилась из мест лишения свободы в апреле 2014 года, а уже в августе 2017 была приговорена мировым судом за покушение на кражу к году лишения свободы условно.
Вынести корзинку с неоплаченным товаром женщина не смогла, так как ее остановили охранники. Приговор осужденной смягчили на основании того, что у нее двое малолетних детей и есть заболевание. Суд также учел, что женщина признала свою вину и раскаялась.

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