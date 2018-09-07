Экология

Волгоградскую область ожидают чрезвычайно пожароопасные выходные

Экология 07.09.2018 13:31
3958 9
07.09.2018 13:31



Чрезвычайная пожароопасность - 5 класс горимости леса сохранится до понедельника на большей части территории Волгоградской области и в самом Волгограде. Такой прогноз, как сообщает ИА "Высота 102", опубликовало сегодня региональное управление МЧС со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Чуть менее жарко - 4 класс горимости леса - сохраняется в отдельных северо-западных районах (Еланском, Киквидзенском, Новоаннинском, Алексеевском).
Жителям Волгоградской области и гостям региона сотрудники МЧС по-прежнему рекомендуют воздержаться от посещения лесов. В регионе, напоминают огнеборцы, действует особый противопожарный режим, запрещающий разведение костров, сжигание твёрдых бытовых отходов, мусора, стерни, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных работ.

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