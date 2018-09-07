Происшествия

Волгоградке грозит срок за интернет-развод

Происшествия 07.09.2018 13:32
2776 7
07.09.2018 13:32


Подозреваемую в интернет-мошенничестве 27-летнюю жительницу Советского района задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, недавно в полицию обратилась 25-летняя жительница Дзержинского района и рассказала, что ее обманули при интернет-покупке. Девушка нашла в одной из соцсетей объявление о продаже  одежды и обуви известных брендов. Она сделала заказ на 45 тысяч рублей и оплатила его. Однако обещанных товаров так и не получила. Связаться с продавцом также не удалось, сперва сообщения покупательницы оставались без ответа, а через несколько дней страница продавца была удалена. 
Однако сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 из Краснооктябрьского района удалось найти мошенницу. Волгоградка созналась в совершенном преступлении и сказала, что просто надеялась нажиться на обмане. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
«Я вам камеру разобью!»: в суде Волгограда арест подозреваемого в убийстве «напарника» Кадина предварил скандал (ВИДЕО)
29.08.2018 16:31
14117 13
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
8544 11
В Волгограде пьяный водитель опрокинул машину со своей женой и двумя детьми
28.08.2018 16:29
5984 9
Происшествия
07.09.2018 16:34
Происшествия 07.09.2018 16:34
527 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 12:05
Происшествия 07.09.2018 12:05
1541 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
07.09.2018 10:32
Происшествия 07.09.2018 10:32
2636 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 16:14
Происшествия 06.09.2018 16:14
3009 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 10:29
Происшествия 06.09.2018 10:29
9822 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
06.09.2018 10:06
Происшествия 06.09.2018 10:06
2376 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2018 17:51
Происшествия 05.09.2018 17:51
1830 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
05.09.2018 09:19
Происшествия 05.09.2018 09:19
4489 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.09.2018 21:36
Происшествия 04.09.2018 21:36
13098 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.09.2018 11:52
Происшествия 04.09.2018 11:52
11282 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
04.09.2018 10:20
Происшествия 04.09.2018 10:20
2593 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.09.2018 15:04
Происшествия 03.09.2018 15:04
3243 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.09.2018 14:22
Происшествия 03.09.2018 14:22
4368 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.09.2018 11:00
Происшествия 03.09.2018 11:00
4818 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
03.09.2018 09:46
Происшествия 03.09.2018 09:46
1529 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:24
Жителям Бекетовки в Волгограде отравили две ночиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде спасатели выловили из Волги обессилевшего пловцаСмотреть фотографии
16:20
Свобода за миллион: в Волгоградской области адвоката судят за мошенничествоСмотреть фотографии
16:09
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"Смотреть фотографии
15:48
Сбой в системе: компания «друга Путина» осталась без миллиардного заказа в Волгограде Смотреть фотографии
14:46
Суд в Волгограде постановил закрыть реготделение "Народной партии России"Смотреть фотографии
13:56
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию крупного социального проекта в КотельниковоСмотреть фотографии
13:32
Волгоградке грозит срок за интернет-разводСмотреть фотографии
13:31
Волгоградскую область ожидают чрезвычайно пожароопасные выходныеСмотреть фотографии
12:30
ЛУКОЙЛ познакомил будущих энергетиков с работой солнечной электростанцииСмотреть фотографии
12:05
В Волгоградской области троих браконьеров поймали с уловомСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде надолго отправили в тюрьму риелтора-мошенницуСмотреть фотографии
10:32
Четыре пешехода попали под колеса авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:17
В Волгоградской области обнаружена популяция редкого краснокнижного растенияСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде перед окнами дитя Сталинграда хотят возвести «железный занавес» Смотреть фотографииCмотреть видео
20:10
Волгоградцу грозит 7 лет колонии за посылку со стероидамиСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: Депутаты Госдумы России и меджлиса Ирана скрепили дружбу в ВолгоградеCмотреть видео
17:49
Волгоградский облизбирком не пустил коммунистов на референдум по пенсионной реформеСмотреть фотографии
17:00
Волгоградский пловец завоевал "серебро" первенства мира в ИзраилеСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде снова переносятся сроки сдачи позорного долгострояСмотреть фотографии
16:14
В Волгоградской области хозяйку автобусного парка напугали арестом имуществаСмотреть фотографии
15:57
В Волгоградской области сорвали депутатское заседание по пенсионной реформеСмотреть фотографии
14:58
Плюс 1Тб ежемесячно: облака «Ростелекома» хватит на всёСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде задержали трио грабителей из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
13:42
Прокуратура Волгоградской области проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительстваСмотреть фотографии
13:14
Volkswagen Amarok – 8 причин купить настоящий немецкий пикапСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде перевозчик заплатит компенсацию выпрыгнувшей из автобуса пассажиркеСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде российские и иранские парламентарии почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
11:48
ФАС России: Администрация Волгограда и «Память» вступили в антиконкурентный сговор Смотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области тело пропавшего ребенка нашли в выгребной ямеСмотреть фотографии
Реклама
 