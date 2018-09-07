Волгоградке грозит срок за интернет-развод





Подозреваемую в интернет-мошенничестве 27-летнюю жительницу Советского района задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, недавно в полицию обратилась 25-летняя жительница Дзержинского района и рассказала, что ее обманули при интернет-покупке. Девушка нашла в одной из соцсетей объявление о продаже одежды и обуви известных брендов. Она сделала заказ на 45 тысяч рублей и оплатила его. Однако обещанных товаров так и не получила. Связаться с продавцом также не удалось, сперва сообщения покупательницы оставались без ответа, а через несколько дней страница продавца была удалена.

Однако сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 из Краснооктябрьского района удалось найти мошенницу. Волгоградка созналась в совершенном преступлении и сказала, что просто надеялась нажиться на обмане. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество.



