Волгоградке грозит срок за интернет-развод

Происшествия 07.09.2018 13:32
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07.09.2018 13:32
Подозреваемую в интернет-мошенничестве 27-летнюю жительницу Советского района задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, недавно в полицию обратилась 25-летняя жительница Дзержинского района и рассказала, что ее обманули при интернет-покупке. Девушка нашла в одной из соцсетей объявление о продаже одежды и обуви известных брендов. Она сделала заказ на 45 тысяч рублей и оплатила его. Однако обещанных товаров так и не получила. Связаться с продавцом также не удалось, сперва сообщения покупательницы оставались без ответа, а через несколько дней страница продавца была удалена.
Однако сотрудникам отдела уголовного розыска отдела полиции № 2 из Краснооктябрьского района удалось найти мошенницу. Волгоградка созналась в совершенном преступлении и сказала, что просто надеялась нажиться на обмане. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество.
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