ЛУКОЙЛ познакомил будущих энергетиков с работой солнечной электростанции

Экономика 07.09.2018 12:30
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07.09.2018 12:30
День открытых дверей для будущих энергетиков прошёл накануне на солнечной электростанции в Волгограде. Студенты профильного факультета энергетиков Волгоградского государственного аграрного университета и Московского энергетического института (филиал г. Волжский) отправились в Красноармейский район Волгограда, где на территории в 20 га незадействованной производственной площадке Волгоградского нефтеперерабатывающего завода смонтировано около 40 тысяч поликристаллических кремниевых фотоэлектрических модулей.
Специалисты ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго и ЛУКОЙЛ- Волгограднефтепереработка провели ознакомительную экскурсию, подробно рассказав об энергообъекте, который является первым, построенным компанией «ЛУКОЙЛ» в России. Реализация данного проекта стала возможной благодаря правительственной поддержке возобновляемых источников энергии в России.
Для Волгоградской области – это также первая солнечная электростанция, поэтому вызвала огромный интерес у будущих специалистов. Бурные обсуждения касались и развития «зеленой энергетики» в регионе в целом. Для ЛУКОЙЛа, который располагает крупным портфелем генерирующих активов на базе возобновляемых источников энергии развитие альтернативной энергетики очень важно, поскольку способствует снижению воздействия деятельности компании на окружающую среду и диверсификации бизнеса. Ребята узнали много интересного и о Волгоградском НПЗ - познакомились с объектами установки производства серы, резервуарными парками, установками водоочистки дизельного топлива, с особенностями газофракционирования и вторичной перегонки бензина, увидели сердце предприятия – установку атмосферно-вакуумной перегонки и центральную операторную завода.
Напомним, солнечная электростанция была торжественно открыта 1 февраля текущего года, общий объем инвестиций в реализацию данного проекта составил 1,5 миллиарда рублей. Работа энергообъекта сокращает выбросы углекислого газа на 10 тысяч тонн и обеспечивает выработку дополнительных 12 миллионов кВт/ч электроэнергии.
Отметим, что мероприятие прошло совместно с сотрудниками Государственного бюджетного учреждения Волгоградской области «Волгоградский центр энергоэффективности» в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче».
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