В Волгоградской области троих браконьеров поймали с уловом

Происшествия 07.09.2018 12:05
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07.09.2018 12:05
Троих мужчин, подозреваемых в браконьерстве, задержал участковый в Суровикинском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, страж порядка заметил нарушителей недалеко от станицы Суворовская. Мужчины 49,43 и 39 лет поставили пять сетей в акватории Цимлянского водохранилища. Длина каждой снасти составляла 50 метров. Сети и выловленную рыбу у мужчин изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
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