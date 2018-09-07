Четыре пешехода попали под колеса авто в Волгоградской области





Четыре человека, в том числе ребенок и пенсионер, пострадали в ДТП на территории Волгограда и области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД. Так, в четверг в 16:15 в Краснооктябрьском районе напротив дома № 152 по улице Еременко 11-летний школьник попал под колеса "Toyota RAV4". Кроссовером управлял 58-летний водитель. Мальчик шел по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП мальчику потребовалась помощь врачей.

Ранее, около десяти утра, напротив дома № 4 по улице Грамши 40-летний водитель "ВАЗа" девятой модели сбил 83-летнюю пенсионерку. Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Волгоградка с травмами госпитализирована.

Две женщины пострадали в дорожном происшествии и в Елани. По предварительным сведениям, 39-летняя женщина водитель "Mitsubishi Pajero" выезжала с прилегающей территории на улицу Красную. Когда она сдавала назад, то наехала на двоих прохожих. Пострадавших жительниц Елани, 19 и 40 лет, отправили в медучреждение.

Всего за минувшие сутки в регионе произошли семь ДТП с тяжкими последствиями, в них пострадали восемь человек.