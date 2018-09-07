



Новая популяция редкого для Волгоградской области растения - плаунка заливаемого - обнаружена в Кумылженском районе в природном парке "Нижнехоперский". Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомприроды, место произрастания плаунка заливаемого найдено в 1,5 км от хутора Крапцовский, вблизи озера Моховое. Популяция насчитывает около 150 растений и находится в удовлетворительном состоянии. До настоящего момента на территории Волгоградской области было зарегистрировано лишь четыре популяции плаунка.

Плаунок заливаемый занесен в Красную книгу Волгоградской области с категорией 1а. К этой категории относятся растения, численность которых сократилась настолько, что вид находится под угрозой полного исчезновения. К сокращению популяций плаунка привело изменение гидрорежима песков в результате периодических засух, а также хозяйственной деятельности человека.

Отметим, что всего на территории природного парка "Нижнехоперский" зарегистрировано 77 видов краснокнижных растений. Специалисты осуществляют их постоянный мониторинг, а также ведут работу по обнаружению новых популяций.



