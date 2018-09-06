Расследования

Волгоградцу грозит 7 лет колонии за посылку со стероидами

Расследования 06.09.2018 18:16
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06.09.2018 18:16


Передано в суд уголовное дело жителя Волгограда, обвиняемого в контрабанде стероидов. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре Волгоградской области, 42-летний житель региона заказал через интернет анаболические препараты стоимостью в  7800 рублей. Их ему прислали по почте из республики Беларусь.
Посылка была оплачена банковской картой другого человека, который даже не подозревал о том, что деньги пошли на покупку запрещённых веществ. При получении почтового отправления, мужчину задержали правоохранители. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники регионального УФСБ. 

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