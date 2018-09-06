На набережной Волгограда засиял памятник-пароход





Десять светодиодных прожекторов белого свечения будут освещать в вечернее время памятник "Гаситель" на Центральной набережной Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, фонари установила подрядная организация, которая проводит работы по благоустройству этой территории. Раньше системы освещения здесь не было. Всего в сквере будет установлено 25 световых опор.

Современные парковые фонари специалисты смонтируют в том числе вдоль пешеходных дорожек. Сегодня здесь продолжаются монтаж подземных коммуникаций и укладка брусчатки: специалисты уложили 3,5 тысячи квадратных метров брусчатки, а также смонтировали свыше 1,5 тысячи метров автоматической системы полива. Завершив общестроительные работы, специалисты приступят к озеленению: высадят многолетние цветы, кустарники, а также лиственные и хвойные породы деревьев, легко адаптирующиеся под климатические условия региона.



