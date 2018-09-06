ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Экономика 06.09.2018 17:28 Реклама
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06.09.2018 17:28
С 3 сентября банк ВТБ снизил ставки и изменил условия выдачи кредитов наличными: теперь при оформлении договора страхования заемщик сможет получить скидку по кредиту.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, согласно новым условиям, в случае подключения страховки кредит на сумму 500 тысяч рублей и более будет доступен клиентам по ставке 10,9% годовых, менее 500 тысяч – 11,7%. В среднем снижение составило 1,6 п.п. В случае, если клиент не намерен оформлять страховку, ставка будет начинаться от 12,5 % годовых.
«Выбор или отказ от страховых программ при получении кредита наличными – это всегда осознанный и добровольный выбор самого клиента. При этом страховка обладает рядом серьезных преимуществ, ведь это возможность обезопасить себя от финансовых проблем в случае форс-мажорных ситуаций. Это своеобразная «подушка безопасности» как для заемщика, так и для банка. Поэтому мы предлагаем клиентам, подключившим страховку, лучшие условия кредитования. В случае отказа ставка будет выше – мы считаем такой подход справедливым и объективным», – комментирует руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.
С начала 2018 г. ВТБ уже третий раз снижает ставки по кредитам наличными. В результате они уменьшились в среднем на 5 п.п. Банк также облегчил доступ к кредитам для заемщиков с невысоким уровнем дохода, обеспечил возможность оформления займа по одному документу без дополнительных справок и увеличил срок кредитования до семи лет.
Всего за семь месяцев 2018 г. ВТБ выдал свыше 800 тыс. кредитов наличными на сумму более 400 млрд рублей. Этот результат на треть превышает показатель за аналогичный период 2017 года.
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