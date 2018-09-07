





Смотрите сегодня в программе: российские и иранские депутаты скрепили дружбу в Волгограде. Известного волгоградского спортсмена хотят посадить надолго: прокуратура просит 9 лет. Забор вплотную к окнам: жители «невезучего» дома могут оказаться еще и за железным занавесом. Да будет свет: старожилы Советского района проспорили пирожки депутату и отметили праздник фонарей. Пост № 1: традиции неизменны.

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