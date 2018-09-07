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«Высота 102 ТВ»: Депутаты Госдумы России и меджлиса Ирана скрепили дружбу в Волгограде

Аналитика 06.09.2018 20:00
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06.09.2018 20:00



Смотрите сегодня в программе: российские и иранские депутаты скрепили дружбу в Волгограде. Известного волгоградского спортсмена хотят посадить надолго: прокуратура просит 9 лет. Забор вплотную к окнам: жители «невезучего» дома могут оказаться еще и за железным занавесом. Да будет свет: старожилы Советского района проспорили пирожки депутату и отметили праздник фонарей. Пост № 1: традиции неизменны.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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