Волгоградский пловец завоевал "серебро" первенства мира в Израиле





Юный волгоградский пловец Иван Моргун сегодня завоевал серебряную медаль на первенстве мира по плаванию на открытой воде. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба "Спартак-Волгоград" Аркадий Вариводский, заплыв на дистанцию в пять километров недавно завершился в акватории залива Акаба в израильском городе Эйлат. 14-летний спартаковец, воспитанник волгоградского тренера Александра Захарова, лишь немного уступил соотечественнику Александру Степанову. Третье место занял спортсмен из Венгрии Давид Бетлегем.