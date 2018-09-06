Спорт

Волгоградский пловец завоевал "серебро" первенства мира в Израиле

Спорт 06.09.2018 17:00
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06.09.2018 17:00


Юный волгоградский пловец Иван Моргун сегодня завоевал серебряную медаль на первенстве мира по плаванию на открытой воде. Как сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе клуба "Спартак-Волгоград" Аркадий Вариводский, заплыв на дистанцию в пять километров недавно завершился в акватории залива Акаба в израильском городе Эйлат. 14-летний спартаковец, воспитанник волгоградского тренера Александра Захарова, лишь немного уступил соотечественнику Александру Степанову. Третье место занял спортсмен из Венгрии Давид Бетлегем.
Напомним, что в июле Иван завоевал серебряную медаль первенства Европы, которое проходило на Мальте. Также в его копилке бронзовая медаль первенства России среди спортсменов младше 16 лет.

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