







Пяти автобусов марки "Setra", "Mercedes-Benz", "Neoplan" едва не лишилась жительница Городищенского района, задолжавшая налоговой более 220 тысяч рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФССП России по региону, женщина не спешила погашать долг. Судебный пристав разузнал место нахождения автотранспортных средств, которыми владеет должница. Он прибыл на платную стоянку и составил акт описи и ареста имущества автобусов, которые были сразу же переданы на ответственное хранение представителю МИ ФНС России.

После таких мер женщина сразу погасила долг. В кратчайшие сроки она предоставила судебному приставу-исполнителю квитанцию об оплате задолженности, исполнительского сбора,а также расходов по оценке арестованного имущества в полном объеме. При поступлении денежных средств на депозитный счет Городищенского районного отдела судебных приставов арест с автотранспортных средств будет снят.



