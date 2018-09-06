



Группа жителей Калачевского района пожаловалась прокурору района на действия депутатов районной думы, которые, как они утверждают, намеренно сорвали заседание комиссии по социальной политике и защите прав граждан представительного органа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заявление, в адрес председателя районной думы А. Братухина 1 августа было направлено обращение, в котором 300 жителей района просили в кратчайшие сроки повторно вынести на обсуждение депутатов законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве с целью доведения до руководства региона и страны несогласия жителей Калачевского района с повышением пенсионного возраста. Однако заседание комиссии так и не было проведено.

«В нарушении не только всех этических норм, но и регламента Калачевской районной думы и законодательства РФ член комиссии Владимир Кришталь до начала заседания потребовал от присутствующих на заседании жителей выключить видеокамеру со ссылкой на то, что якобы по решению членов комиссии видеозапись хода заседания запрещена, со словами: «Ребят, заворачивайте! Мы посоветовались, съемку никакую не разрешаем! Значит, мы имеем, все че нам положено, то мы имеем право. Съемку, еще раз говорю, не будете вы снимать! Понятно?» (орфография и пунктуация расшифровки записи сохранены – прим. ред. ИА «Высота 102». И так как в требовании ему было отказано, Владимир Кришталь покинул зал заседания со словами: «Все, я не присутствую, я отказываюсь!»

На действия члена комиссии Владимира Кришталя председатель профильной комиссии В.Афанасьев никак не отреагировал, а лишь объявил о том, что заседание состояться не может по причине того, что нет кворума, пытаясь также покинуть зал заседания, не начав заседание. И только после того, как В. Афанасьеву было указано на то, что он обязан, согласно регламента, открыть и закрыть заседание, он провел необходимую процедуру», - говорится в обращении на имя прокурора.

По мнению подписавших письмо жителей района – Натальи Заброды, Виталия Шматкова, Любови Чеботаревой – «действия членов комиссии считаем недостойными и неуважительными, а их требования –противоречащими законодательству». Авторы обращения попросили прокурора района провести проверку и разобраться, являются ли действия членов комиссии некомпетентностью депутатов или же умышленным срывом проведения заседания комиссии по социально значимому вопросу. Также они просят принять меры прокурорского реагирования по факту нарушения регламента, прав граждан и законодательства РФ.

Напомним, жители Калачевского района с момента, когда в правительстве России объявили о намерении повысить пенсионный возраст, регулярно «щекочат нервы» депутатам и чиновникам. В частности, на прошедших в городе митингах они приняли обращение к Дмитрию Медведеву с требованием отставки правительства России, также обращались к депутатам Госдумы с предложением отказаться от «депутатских пенсий», а от тех депутатов областной думы, кто поддержал пенсионную реформу, они потребовали самораспуститься. Когда же калачевцы стали получать одинаковые, как под копирку ответы депутатов, их посчитали отписками и пожаловались в прокуратуру на формализм при работе с обращениями граждан.