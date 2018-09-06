Общество

В Волгоградской области сорвали депутатское заседание по пенсионной реформе

Общество 06.09.2018 15:57
1285 0
06.09.2018 15:57


Группа жителей Калачевского района пожаловалась прокурору района на действия депутатов районной думы, которые, как они утверждают, намеренно сорвали заседание комиссии по социальной политике и защите прав граждан представительного органа. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на заявление, в адрес председателя районной думы А. Братухина 1 августа было направлено обращение, в котором 300 жителей района просили в кратчайшие сроки повторно вынести на обсуждение депутатов законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве с целью доведения до руководства региона и страны несогласия жителей Калачевского района с повышением пенсионного возраста. Однако заседание комиссии так и не было проведено. 
«В нарушении не только всех этических норм, но и регламента Калачевской районной думы и законодательства РФ член комиссии Владимир Кришталь до начала заседания потребовал от присутствующих на заседании жителей выключить видеокамеру со ссылкой на то, что якобы по решению членов комиссии видеозапись хода заседания запрещена, со словами: «Ребят, заворачивайте! Мы посоветовались, съемку никакую не разрешаем! Значит, мы имеем, все че нам положено, то мы имеем право. Съемку, еще раз говорю, не будете вы снимать! Понятно?» (орфография и пунктуация расшифровки записи сохранены – прим. ред. ИА «Высота 102». И так как в требовании ему было отказано, Владимир Кришталь покинул зал заседания со словами: «Все, я не присутствую, я отказываюсь!»
На действия члена комиссии Владимира Кришталя председатель профильной комиссии В.Афанасьев никак не отреагировал, а лишь объявил о том, что заседание состояться не может по причине того, что нет кворума, пытаясь также покинуть зал заседания, не начав заседание. И только после того, как В. Афанасьеву было указано на то, что он обязан, согласно регламента, открыть и закрыть заседание, он провел необходимую процедуру», - говорится в обращении на имя прокурора.
По мнению подписавших письмо жителей района – Натальи Заброды, Виталия Шматкова, Любови Чеботаревой – «действия членов комиссии считаем недостойными и неуважительными, а их требования –противоречащими законодательству». Авторы обращения попросили прокурора района провести проверку и разобраться, являются ли действия членов комиссии некомпетентностью депутатов или же умышленным срывом проведения заседания комиссии по социально значимому вопросу. Также они просят принять меры прокурорского реагирования по факту нарушения регламента, прав граждан и законодательства РФ.
Напомним, жители Калачевского района с момента, когда в правительстве России объявили о намерении повысить пенсионный возраст, регулярно «щекочат нервы» депутатам и чиновникам. В частности, на прошедших в городе митингах они  приняли обращение к Дмитрию Медведеву с требованием отставки правительства России, также обращались к депутатам Госдумы с предложением отказаться от «депутатских пенсий», а от тех депутатов областной думы, кто поддержал пенсионную реформу, они потребовали самораспуститься. Когда же калачевцы стали получать одинаковые, как под копирку ответы депутатов, их посчитали отписками и пожаловались в прокуратуру на формализм при работе с обращениями граждан. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Скоро сдача! Квартиры от 1,6 млн рублей

Мягкая кровля и сайдинг. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
Волгоград "атаковало" растение-паразит
20.08.2018 13:19
15160 13
Алексей Васин: «Пацанячье счастье на душе…»
13.08.2018 18:39
11672 2
В Волгограде участники митинга против пенсионной реформы требуют отменить зарплаты депутатам Госдумы
16.08.2018 17:16
10421 28
Общество
06.09.2018 14:27
Общество 06.09.2018 14:27
522 5 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 13:42
Общество 06.09.2018 13:42
1498 9 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 13:05
Общество 06.09.2018 13:05
2125 10 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 11:48
Общество 06.09.2018 11:48
6730 41 Обсудить

0
Далее
Общество
06.09.2018 09:19
Общество 06.09.2018 09:19
2356 20 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 20:03
Общество 05.09.2018 20:03
11969 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 17:36
Общество 05.09.2018 17:36
1862 13 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 17:11
Общество 05.09.2018 17:11
6368 10 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 16:59
Общество 05.09.2018 16:59
3709 1 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 14:21
Общество 05.09.2018 14:21
7754 12 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 13:11
Общество 05.09.2018 13:11
1198 0 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 12:34
Общество 05.09.2018 12:34
2728 8 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 11:45
Общество 05.09.2018 11:45
2306 4 Обсудить

0
Далее
Общество
05.09.2018 11:12
Общество 05.09.2018 11:12
5173 25 Обсудить

0
Далее
Общество
04.09.2018 15:33
Общество 04.09.2018 15:33
9108 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:57
В Волгоградской области сорвали депутатское заседание по пенсионной реформеСмотреть фотографии
14:58
Плюс 1Тб ежемесячно: облака «Ростелекома» хватит на всёСмотреть фотографии
14:27
ОНФ: в Волгограде детские площадки опасны для игрСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде задержали трио грабителей из Ростова-на-ДонуСмотреть фотографии
13:42
Прокуратура Волгоградской области проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительстваСмотреть фотографии
13:14
Volkswagen Amarok – 8 причин купить настоящий немецкий пикапСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде перевозчик заплатит компенсацию выпрыгнувшей из автобуса пассажиркеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде прокуратура требует для кикбоксера Владимира Поташкина 9 лет тюрьмыСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде российские и иранские парламентарии почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
11:48
ФАС России: Администрация Волгограда и «Память» вступили в антиконкурентный сговор Смотреть фотографии
10:29
В Волгоградской области тело пропавшего ребенка нашли в выгребной ямеСмотреть фотографии
10:06
Жительница Калужской области устроила ДТП в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
09:19
Провала больше нет: движение по рокадной дороге в Волгограде полностью восстановленоСмотреть фотографии
20:03
Да будет свет: в волгоградские дворы спустя десятилетия возвращается освещениеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Союз журналистов устроил встряску для местной прессыCмотреть видео
18:09
В Волгоград съезжаются высокопоставленные российские и зарубежные чиновникиСмотреть фотографии
17:36
В Волгограде суд оставил волжского коммуниста "с темным прошлым" в числе кандидатовСмотреть фотографии
17:11
В Волгограде меняется маршрут популярного автобусаСмотреть фотографии
16:59
Жительница Волгоградской области "сбросила балласт" перед отпуском с МалаховымСмотреть фотографии
15:51
Назначен новый директор музея-заповедника «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:19
Кадровые «рокировки» грядут в составе двух комитетов Волгоградской областной думыСмотреть фотографии
14:21
В Волгограде фирмы и компании обескуражены «письмами счастья» от мусорного регоператора Смотреть фотографии
13:56
Жителей Волгограда косит лихорадка Западного НилаСмотреть фотографии
13:11
На АО «КАУСТИК» при поддержке технического университета зарождаются новые трудовые династииСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области депутаты подкорректировали избирательное законодательствоСмотреть фотографии
12:34
В Волгоградской области восстановят пострадавший от паводка мостСмотреть фотографии
11:45
Десятки домов на севере Волгограда очистили от "рекламы" наркотиковСмотреть фотографии
11:12
В Волгограде утро Госстройнадзора началось с пикета обманутых дольщиковСмотреть фотографии
10:47
Убийцу военнослужащего в Волгограде этапируют в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
09:57
Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублейСмотреть фотографии
Реклама
 