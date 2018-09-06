В Волгограде снова переносятся сроки сдачи позорного долгостроя









На неопределенный срок вновь откладывается сдача в эксплуатацию детского сада на улице Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе Волгограда, который начали строить еще в 2013 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт арбитражного суда, между МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» и подрядчиком заключено мировое соглашение, согласно которому объект должны завершить в течение шести месяцев после внесения изменений в проектную документацию. Со строительством этого образовательного учреждения связан громкий скандал. В 2013 году были оплачены работы и проектно-сметная документация, не входящие в муниципальный контракт. Ущерб бюджету тогда составил более 12 млн рублей. При этом подрядчик – фирма «Казпромволга» - объявил о банкротстве и не выполнил свои обязательства. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам халатности со стороны бывшего директора службы единого заказчика-застройщика администрации Волгограда Валерия Капанадзе.

В ноябре 2015 года на стройку зашла другая подрядная организация – ООО «Водмонтаж». Детсад на 185 мест компания обязалась сдать в эксплуатацию до конца 2017 года. Сумма заключенного муниципального контракта составила почти 80 млн рублей. В марте 2017 года проблемный объект посетил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Тогда подрядчик заявил, что на достройку сада требуется 41 млн рублей. Глава региона в свою очередь потребовал завершить строительство к концу 2017 года. На дворе – сентябрь 2018-го, а детский сад по-прежнему обнесен строительным забором и закрыт на амбарный замок. Само здание уже возведено, даже покрашен фасад, но до его торжественного открытия еще далеко.

В пресс-службе администрации города «Высоте 102» пояснили, для чего потребовалось корректировать проектно-сметную документацию. «Учитывая активные темпы развития Дзержинского района, было принято решение о создании в этом детсаду 40 мест для детей в возрасте до 3 лет. Ранее проект, разработанный в 2012 году, предусматривал создание групп детей только от 3 до 7 лет. В связи с этим в ранее утвержденный проект потребовалось внести соответствующие изменения, в том числе с учетом требований СанПиН», - отметили в пресс-службе мэрии.

В мировом соглашении, заключенном между застройщиком и подрядчиком упоминается о возможности включения объекта в федеральную целевую программу «Развитие образования», в рамках которой можно получить финансирование на открытие в детском саду ясельных групп. Собственно, коррективы в проект вносятся как раз под эту программу.



