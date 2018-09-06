Плюс 1Тб ежемесячно: облака «Ростелекома» хватит на всё





У компании «Ростелеком» — новый тарифный план «Облачный». Он включает высокоскоростной доступ в интернет (до 250 Мбит/с) и память в Яндекс.Диске, которая ежемесячно в период пользования тарифом будет увеличиваться на 1 Тб. Таким образом, за год можно увеличить облако до 12 Тб без дополнительной платы, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

По словам вице-президента по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Дианы Самошкиной, партнерство с Яндексом помогло разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам «Ростелекома».

Улучшенный функционал – Яндекс.Диск Про включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии отключен показ рекламы.

Абонентская плата по тарифному плану «Облачный» – от 850 рублей в месяц (в зависимости от региона). Подключить «Облачный» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Узнать подробности о тарифе, условиях подключения можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8-800-1000-800.





Подключение возможно при наличии технической возможности. Тарифный план «Облачный» доступен для подключения на всей территории страны, за исключением Республики Башкортостан, Чеченской Республики, Республики Крым, города Севастополя, Чукотского автономного округа, города Москвы (кроме территорий, присоединенных к Москве в 2012 году, так называемой «Новой Москвы»).



