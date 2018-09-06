Расследования

В Волгограде задержали трио грабителей из Ростова-на-Дону

Расследования 06.09.2018 14:20
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06.09.2018 14:20


Двоих мужчин и женщину, жителей Ростовской области, задержали волгоградские полицейские по подозрению в ограблении волгоградца. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, в конце июля к стражам порядка обратился 35-летний мужчина и рассказал, что рядом с домом его ограбила компания молодых людей. Девушка попросила у него телефон, чтобы позвонить, а когда гаджет оказался у нее в руках заявила, что возвращать его не намерена. Затем мужчины избили прохожего и забрали у него 500 рублей.
Когда злоумышленников задержали, они сознались в совершении преступления. Они рассказали, что приехали посмотреть город, а идея ограбить прохожего появилась у них спонтанно, когда увидели слегка нетрезвого волгоградца. Теперь ростовчанам грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас мужчины, у которых уже есть судимости, арестованы. Их сообщница находится под подпиской о невыезде. 
Телефон возвращен хозяину.

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