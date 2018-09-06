Общество

ОНФ: в Волгограде детские площадки опасны для игр

Общество 06.09.2018 14:27
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06.09.2018 14:27



Большое количество потенциально опасных детских площадок в Волгограде выявили участники команды "Молодежка ОНФ" в рамках акции "Безопасность детства", сообщили ИА "Высота 102" в реготделении ОНФ. 
В рамках акции рейды, в ходе которых выявлялись потенциально опасные для жизни и здоровья детей объекты, прошли во всех районах Волгограда. Самыми последними обследовались детские игровые площадки в Тракторозаводском, Ворошиловском и Красноармейском районах Волгограда. 



Так, в Тракторозаводском районе во дворе по улице Желудева, 8 активисты увидели сломанные подвесные качели и торчащие из земли металлические элементы от демонтированных малых форм. На этой улице расположены сразу несколько заброшенных домов - дома 7 А, 14, 18, 20. Все они полуразрушены, не огорожены, из фасадов выпадают камни, у некоторых обрушены целые стены. Подростки из соседних домов периодически бывают замечены внутри и на верхних этажах зданий.



Спортивная площадка во дворе по улице Дзержинского, 24 представляет собой жалкое зрелище - она старая, поржавевшая, с большим количеством сломанных и поврежденных форм, барабан для бега с дырками и острыми краями, поверхность завалена битым стеклом. В этом районе также есть заброшенное и не огороженное здание - внутри дома 19 масса опасных элементов, таких как, торчащие металлические штыри, битые стёкла и т.д. 



В сквере имени Саши Филиппова Ворошиловского района были обнаружены сломанные подвесные качели на детской площадке, на элементах крепления отсутствуют заглушки, торчат ржавые болты, сломано крепление подвесного моста на игровом комплексе. Во дворе дома № 20 по улице Ковровская располагается заброшенное здание, разрушенный объект имеет свободный доступ, на его территории трава в человеческий рост. В нескольких метрах располагается детский сад "Якорёк", возле забора которого куча мусора.
Во дворе дома № 15 по улице Елисеева несколько горок имеют потенциально опасные участки на спусках - ребенок приземляется на острые куски бетона. На площади Советской общественники зафиксировали несколько не закрепленных защитных решеток на территории сухого фонтана. 



Что касается Красноармейского района, то здесь самым вопиющим случаем остается пресловутый кинотеатр "Юбилейный": здание уже несколько лет заброшено, стоит полуразрушенное и не огороженное, вблизи обнаружен открытый канализационный колодец, а местные жители сообщили активистам ОНФ, что неоднократно замечали здесь подростков.
Команда "Молодежки ОНФ" всю собранную в ходе акции информацию об обнаруженных недостатках в местах пребывания детей направила в адрес регионального уполномоченного по правам ребенка. В планах активистов проведение повторных рейдов, чтобы убедиться в устранении недостатков.

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