Прокуратура Волгоградской области проведет "горячую линию" по вопросам долевого строительства

Общество 06.09.2018 13:42
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06.09.2018 13:42
Телефонную "горячую линию" по вопросам состояния законности в сфере долевого строительства откроет в пятницу, 7 сентября, прокуратура Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в надзорном ведомстве, звонки будут приниматься с 10:00 до 13:00 на телефон 31-04-10 и с 10:00 до 18:00 на телефон 31-04-73.
Кроме этого, заявитель может обратиться в приемную граждан прокуратуры области в удобное для него время (понедельник-пятница, суббота с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45) по адресу: г. Волгоград, ул. Историческая, 124. При себе необходимо иметь паспорт, желательно заявление.
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