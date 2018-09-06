Volkswagen Amarok – 8 причин купить настоящий немецкий пикап

Volkswagen Amarok, рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» – официальном дилере Volkswagen. Хорошо жителю мегаполиса – купил себе бюджетную иномарку и передвигайся на ней из дома в офис и обратно. А что делать тем, кто в силу работы, привычек вынужден бывать там, где с асфальтовым покрытием проблемы? Покупать себе две машины: одну для комфорта, другую для бездорожья? Это довольно расточительный вариант. Для тех, кто живет за городом, найти комфортный автомобиль с хорошей проходимостью – серьезная задача. Отечественные модели демонстрируют спартанские условия по оснащению кузова и минимум безопасности, а красивые и удобные кроссоверы за пределами асфальта не едут, и много груза в них не увезешь. Как могут решить эту проблему покупатели пикапа, рассказали ИА «Высота 102» в компании «Волга-Раст» – официальном дилере Volkswagen.













1. Рамная конструкция кузова и полный привод.

Первое, что отличает Volkswagen Amarok – рамная конструкция кузова с жестко подключаемой передней осью и дорожным просветом в 240 мм. Большинство современных кроссоверов – автомобили с несущим кузовом. Они хороши, если надо съехать с асфальта на пляж или в городе по убитым дорогам ездить. Требовать от них комфортного передвижения по местности, где дорог нет или они грунтовые, не стоит.

Модель Amarok всегда оснащается системой полного привода. Если автомобиль будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, лучше выбрать машину с подключаемым полным приводом, с механической коробкой и понижающим рядом. Если выезжать на серьезное бездорожье не планируется, то оптимальным будет вариант постоянного полного привода и 8-ступенчатой АКПП.

В обычных условиях тяга распределяется в пропорции 60x40 в пользу задней оси, обеспечивая контроль над автомобилем как на снегу или песке, так и на трассе. Если условия на дороге поменялись, автоматика самостоятельно изменит распределение тяг под оптимальные значения.









2. Удобная геометрия пикапа.

Amarok может въехать в гору с грузом под углом 45°. Благодаря высокому клиренсу и защите, на машине можно преодолеть брод глубиной до полуметра. Низко расположенный центр тяжести пикапа вместе с широкой колеей обеспечивают автомобилю устойчивость при движении по пересеченной местности.





3. Дополнительная защита модели снизу.

Volkswagen Amarok, основательно подготовили его для езды по бездорожью и защитили двигатель, подвеску и привод передних колес алюминиевым щитом толщиной в 5 мм с дополнительными ребрами жесткости. Топливный бак закрывает стальной лист. Конструкторы, разрабатывая, основательно подготовили его для езды по бездорожью и защитили двигатель, подвеску и привод передних колес алюминиевым щитом толщиной в 5 мм с дополнительными ребрами жесткости. Топливный бак закрывает стальной лист.





4. Грузоподъемность.

В стандартной версии пикап рассчитан на грузоподъемность 842 кг, а в усиленной – 985 кг. В кузове Volkswagen Amarok свободно размещается европалета. Для практически тонны полезного груза была разработана уникальная грузовая платформа, ее площадь – 2,52 м², высота бортов – более полуметра (508 мм). Это все без учёта откидного борта, который рассчитан на нагрузку до 200 кг.

Для того, чтобы автомобиль с грузом комфортно чувствовал себя на дороге в задней подвеске с каждой стороны расположено по 3 листа, которые можно увеличить до 5, выбрав усиленный вариант Heavy Duty1.









5. Защита грузовой платформы.

Отделку пола платформы и бортов кузова можно выбрать в зависимости от потребностей. Это могут быть рифленые листы алюминия, полимерное покрытие, устойчивое к солнечным лучам и реагентам или защитный мат, который не дает скользить грузу, снижает уровень шума и защищает пол от царапин. Силовая решетка на заднее окно защищает его от груза и не мешает обзорности.





6. Удобная система креплений груза в кузове.

При работе с грузом важно его правильно закрепить, чтобы в дороге он не мешал, не повредил машину и не выпал на кочках. Конструкторы Volkswagen Amarok позаботились об этом и снабдили пикап всем необходимым:

• двумя универсальными шинами на полу платформы, которые с помощью ремней зафиксируют груз в кузове и защитят его от повреждений;

• четырьмя мощными складными такелажными петлями, которые позволяют закрепить любой самый компактный груз;

• влагозащищенной розеткой на 12В.





7. Экономичность и надежность.

Amarok рассчитан на длительную эксплуатацию: металл – оцинкованный, допуски-зазоры точно выдержаны, сечение рамы широкое.

Многие владельцы пикапа в своих дневниках на автопорталах говорят о безремонтных 150 000 км пробега. Межсервисные интервалы у Amarok составляют 40 тыс. км, а первое большое ТО нужно делать только после пробега в 120 000 км. Это одно из самых выгодных вариантов технического обслуживания коммерческих легковых грузовиков среди других иномарок. Благодаря дизельному двигателю автомобиль показывает привлекательные цифры потребления топлива. Заявленный расход в смешанном цикле составляет 8,3 л на 100 км. Впечатляет запас хода на одном баке: 80 литров дизеля хватает на более чем 700 километров пути.





8. Динамика и управляемость.

Volkswagen Amarok установлен дизельный двигатель. Можно выбрать 3-литровый V62 или 2-литровый битурбированный силовой агрегат. В первом случаем мощность – 224 л.с., которую можно увеличить до 245 л.с. в пиковых нагрузках, во втором случае обеспечивается до 420 Нм крутящего момента. С такими моторами поведение пикапа на дороге не ухудшается, если он загружен. Под капотомустановлен дизельный двигатель. Можно выбрать 3-литровый V6или 2-литровый битурбированный силовой агрегат. В первом случаем мощность – 224 л.с., которую можно увеличить до 245 л.с. в пиковых нагрузках, во втором случае обеспечивается до 420 Нм крутящего момента. С такими моторами поведение пикапа на дороге не ухудшается, если он загружен.

Рессорная подвеска обеспечивает машине мягкий ход и сглаживает неровности дороги. На трассе длинная 8-я передача АКПП придает машине динамику легкого автомобиля. На дорогах с твердым покрытием пикап демонстрирует стабильную управляемость, жесткую подвеску, легкий руль, и по повадкам практически не отличается от кроссовера.

Автомобиль хорошо справляется с резкими перестроениями, входит в повороты, держит покрытую льдом дорогу и колею. Все это следствие грамотного подхода к конструкции модели – соотношению длины базы и ширины авто, а также удачной балансировки по осям.





Записаться на тест-драйв и узнать подробности можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-12-12.





1Хеви Дьюти 2В6



