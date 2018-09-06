В Волгограде перевозчик заплатит компенсацию выпрыгнувшей из автобуса пассажирке





Компенсировать моральный вред в сумме 5000 рублей придется ООО "ВАП" волгоградке Наталье Смагиной. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе Волгоградского областного суда, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Выходя на остановку из автобуса маршрута №55 женщина потеряла равновесие и упала на проезжую часть. По ее мнению, это произошло из-за того, что водитель начал движение, не дождавшись высадки пассажиров. Пострадавшая также указала, что при падении получила травмы, которые ей пришлось долго лечить. Она обратилась в Кировский районный суд и потребовала взыскать компенсацию морального вреда в полмиллиона рублей с ООО “Волгоградский автобусный парк”.

В суде выяснилось, что женщина упала на дорогу из-за своей неосторожности. Она пыталась выпрыгнуть из транспорта, когда водитель уже высадил всех пассажиров и начал закрывать двери. К пострадавшей подошел шофер, помог встать и предложил вызвать врача. Женщина от вызова скорой помощи отказалась. Это подтвердили и свидетели. Судебно-медицинская экспертиза показала, что телесные повреждения, полученные Смагиной, не причинили вреда ее здоровью.

Однако райсуд учел, что водитель автобуса в нарушение должностной инструкции и постановления правительства “О правилах дорожного движения” не вызвал сотрудников полиции и покинул место ДТП. Поэтому перевозчику придется заплатить компенсацию. Облсуд оставил такое решение в силе.