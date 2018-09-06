В Волгоградской области тело пропавшего ребенка нашли в выгребной яме









Следственные органы выясняют обстоятельства смерти шестилетнего ребенка в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Юлия Лисеева, тело мальчика было обнаружено в выгребной яме. С заявлением о пропаже внука в правоохранительные органы Быковского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что ребенок 5 сентября вечером ушел гулять и не вернулся. В этот же день около 22 часов в ходе поисковых мероприятий возле входа в кафе, расположенного по ул. Щербакова, была обнаружена выгребная яма, накрытая листом ДСП, в котором имелось отверстие. При осмотре септика на дне обнаружены детские шлепки, а затем после откачивания фекалий - и тело малолетнего мальчика.

По данному факту Николаевским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка. Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



