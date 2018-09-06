В Волгоградской области тело пропавшего ребенка нашли в выгребной яме

Происшествия 06.09.2018 10:29
6223 1
06.09.2018 10:29
Следственные органы выясняют обстоятельства смерти шестилетнего ребенка в Быковском районе Волгоградской области. Как сообщила ИА "Высота 102" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Юлия Лисеева, тело мальчика было обнаружено в выгребной яме. С заявлением о пропаже внука в правоохранительные органы Быковского района обратилась местная жительница. Она сообщила, что ребенок 5 сентября вечером ушел гулять и не вернулся. В этот же день около 22 часов в ходе поисковых мероприятий возле входа в кафе, расположенного по ул. Щербакова, была обнаружена выгребная яма, накрытая листом ДСП, в котором имелось отверстие. При осмотре септика на дне обнаружены детские шлепки, а затем после откачивания фекалий - и тело малолетнего мальчика.
По данному факту Николаевским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области организована доследственная проверка. Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
8544 11
28.08.2018 16:29
5984 9
В Волгоградской области хозяйку парка автобусов напугали арестом имущества06.09.2018 16:14
Происшествия 06.09.2018 16:14
39 Обсудить
Жительница Калужской области устроила ДТП в центре Волгограда06.09.2018 10:06
Происшествия 06.09.2018 10:06
1545 Обсудить
На юге Волгоградской области более пяти часов тушили степной пожар05.09.2018 17:51
Происшествия 05.09.2018 17:51
1669 4 Обсудить
Двое жителей Волгоградской области устроили сафари на "Toyota Land Cruiser" в пяти регионах05.09.2018 09:19
Происшествия 05.09.2018 09:19
4288 7 Обсудить
В Волгоградской области шестилетний мальчик попал под машину04.09.2018 21:36
Происшествия 04.09.2018 21:36
12981 0 Обсудить
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину04.09.2018 11:52
Происшествия 04.09.2018 11:52
10753 11 Обсудить
В Волгограде ищут "охотников" за чужими украшениями04.09.2018 10:20
Происшествия 04.09.2018 10:20
2478 1 Обсудить
Волгоградка пыталась передать в СИЗО-1 брюки с сюрпризом03.09.2018 15:04
Происшествия 03.09.2018 15:04
3195 0 Обсудить
В Волгограде ребенок выжил после падения с 7 этажа03.09.2018 14:22
Происшествия 03.09.2018 14:22
4257 2 Обсудить
В Волгограде осужденный за смерть пациентки пластический хирург попал в больницу03.09.2018 11:00
Происшествия 03.09.2018 11:00
4717 8 Обсудить
На трассе "Сызрань-Волгоград" в ДТП пострадали трое волгоградцев и житель Челябинска03.09.2018 09:46
Происшествия 03.09.2018 09:46
1482 6 Обсудить
Под Волгоградом задержали автобус с иностранцами-нелегалами03.09.2018 09:36
Происшествия 03.09.2018 09:36
4927 5 Обсудить
В Волгоградской области ребенок свалился в колодец03.09.2018 06:38
Происшествия 03.09.2018 06:38
2614 1 Обсудить
В Волгоградской области маленькая девочка пострадала, упав с двухметровый лестницы02.09.2018 17:55
Происшествия 02.09.2018 17:55
2779 0 Обсудить
Неспокойный "Каспий": в ДТП на трассе "Москва-Волгоград" опять пострадали люди02.09.2018 11:26
Происшествия 02.09.2018 11:26
2587 0 Обсудить
Реклама