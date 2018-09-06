Жительница Калужской области устроила ДТП в центре Волгограда

Происшествия 06.09.2018 10:06
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06.09.2018 10:06
Один человек пострадал в результате ДТП, которое произошло этой ночью в центре Волгограда на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, 60-летняя жительница Калужской области, которая управляла автомобилем "Volkswagen Jetta", совершила столкновение с автомобилем "Лада Гранта". Иномарка двигалась по улице Комсомольской в сторону улицы Советской, а 22-летний водитель отечественной легковушки следовал по проспекту Ленина в сторону Аллеи Героев. В результате ДТП в больницу с ушибами и травмой головы доставлена женщина-водитель.
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