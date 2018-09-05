В Волгоград съезжаются высокопоставленные российские и зарубежные чиновники

Политика 05.09.2018 18:09
3817 6
05.09.2018 18:09
В Волгоград прибыла официальная делегация прикаспийской республики, а также депутаты Государственной думы РФ, в том числе заместитель председателя Сергей Неверов и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с участниками предстоящего заседания Межпарламентской комиссии России и Ирана, а также ознакомил их с реализацией масштабных инфраструктурных проектов в Волгограде.
Напомним, 6 сентября в городе-герое состоится первое в истории заседание комиссии по сотрудничеству Государственной думы РФ и Собрания исламского совета Ирана — совещание пройдет под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Меджлиса Али Лариджани. В центре внимания будут продвижение торгово-экономического сотрудничества между РФ и Ираном, а также взаимодействие регионов двух стран в этой области.
Реклама
Популярное по теме
18.08.2018 10:51
22691 0
28.08.2018 18:20
11325 37
Кадровые «рокировки» грядут в составе двух комитетов Волгоградской областной думы05.09.2018 15:19
Волгоградская облдума готовит «челобитные» в Госдуму о награждении двух единороссов04.09.2018 17:57
В Волгоградской областной думе упрощают процедуру «раздачи слонов»03.09.2018 17:09
Пенсионеры просят проверить биографию главного волжского коммуниста на наличие «темных пятен»29.08.2018 06:40
Извинение и молчание: Депутата Волгоградской облдумы наказали за неэтичное поведение28.08.2018 18:20
Волгоградский губернатор предостерег чиновников и депутатов от пустых обещаний24.08.2018 20:03
В Волгоградской облдуме могут рассмотреть предложение «ЕР» об отмене пенсионных льгот депутатам23.08.2018 12:25
Губернатор Волгоградской области улетел в Иран21.08.2018 10:14
В мэры Волгограда метят бывший вице-губернатор, фельдшер и студентка-дипломница18.08.2018 10:51
Избирком Волгоградской области дал добро на подготовку пенсионного референдума в регионе врачу и общественнику17.08.2018 11:14
Кандидаты в Волжскую гордуму Волгоградской области отчитались о ломаных грошах и драгоценностях16.08.2018 10:15
Лидеры каспийской "пятерки" подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря14.08.2018 08:51
В Волгограде не торопятся приостанавливать членство в партии единоросса после гибели в ДТП семьи13.08.2018 16:57
В Волгограде бизнесмен-дзюдоист отказался от борьбы за мандат депутата03.08.2018 13:02
ЛДПР ведет в Волгоградскую гордуму кандидатов-миллионеров31.07.2018 14:08
Реклама