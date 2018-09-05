В Волгоград съезжаются высокопоставленные российские и зарубежные чиновники





В Волгоград прибыла официальная делегация прикаспийской республики, а также депутаты Государственной думы РФ, в том числе заместитель председателя Сергей Неверов и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с участниками предстоящего заседания Межпарламентской комиссии России и Ирана, а также ознакомил их с реализацией масштабных инфраструктурных проектов в Волгограде.

Напомним, 6 сентября в городе-герое состоится первое в истории заседание комиссии по сотрудничеству Государственной думы РФ и Собрания исламского совета Ирана — совещание пройдет под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина и главы Меджлиса Али Лариджани. В центре внимания будут продвижение торгово-экономического сотрудничества между РФ и Ираном, а также взаимодействие регионов двух стран в этой области.



