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На юге Волгоградской области более пяти часов тушили степной пожар

Происшествия 05.09.2018 17:51
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05.09.2018 17:51

Ликвидирован степной пожар на границе Октябрьского и Котельниковского районов. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около полудня. На место ЧП выехали расчёты пожарно-спасательные части №42 и №49. Площадь охваченной огнем сухой растительности составила около гектара. Возгорание потушили около 17:30. При пожаре никто не пострадал.

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