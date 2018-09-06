





Смотрите сегодня в программе: обманутые дольщики пришли с пикетом к офису инспекции Госстройнадзора Волгоградской области. «ИнфорУм» в Волгограде: Союз журналистов устроил для местных представителей прессы образовательный практикум. Регоператор на низком старте: юридические лица начали получать пакеты документов для подготовки к заключению договоров услуг на вывоз мусора. Задержаны серийные похитители иномарок: угонщики брали только серьезные автомобили класса люкс.

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