Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде Союз журналистов устроил встряску для местной прессы

Аналитика 05.09.2018 20:01
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05.09.2018 20:01



Смотрите сегодня в программе: обманутые дольщики пришли с пикетом к офису инспекции Госстройнадзора Волгоградской области. «ИнфорУм» в Волгограде: Союз журналистов устроил для местных представителей прессы образовательный практикум. Регоператор на низком старте: юридические лица начали получать пакеты документов для подготовки к заключению договоров услуг на вывоз мусора. Задержаны серийные похитители иномарок: угонщики брали только серьезные автомобили класса люкс.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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