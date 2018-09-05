В Волгограде меняется маршрут популярного автобуса





В ближайшие дни изменится одна из конечных остановок автобуса №55, который соединяет Красноармейский и Центральный районы Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, автобус №55 с середины сентября пойдет по новой схеме. От остановки «Клуб Строитель» маршрут будет проложен через Волгоградский государственный университет, Волгоградский областной клинический кардиологический и перинатальный центры до остановки «Родниковая долина».

Причиной изменения маршрута стало то обстоятельство, что до настоящего времени из Красноармейского района не существовало прямого муниципального маршрута общественного транспорта до университета и расположенных рядом крупных социальных учреждений. Многочисленным студентам и посетителям медицинских центров приходится добираться до места учебы, работы или для лечения с пересадками или идти пешком от Второй продольной вверх более 1 км. Кроме того, новое направление также позволит улучшить транспортное сообщение активно развивающегося микрорайона «Долина» в Советском районе. На территории жилого комплекса сейчас проживает большое количество молодых семей, развивается социальная инфраструктура (в сентябре там открылась новая школа №55 «Долина знаний» на тысячу мест), в связи с чем возникла потребность в обеспечении микрорайона транспортом большой и средней вместимости. Так пояснили в администрации города решение об изменении движения маршрута №55.

Между тем, жители Красноармейского района, кто добирался на автобусе №55 до центра города на работу или учебу, выразили недовольство такими планами городских властей по очередной реорганизации схемы движения муниципального общественного транспорта. Так, по словам жителей самого южного района города, они и так с трудностями добираются домой. Например, автобус №2 порой приходится ждать по часу и даже больше. Впрочем, в администрации Волгограда успокоили: одновременно с 55-м автобусом будет продлен до площади Ленина один из самых популярных южных маршрутов №2 - транспорт по-прежнему будет отходить от остановки «Кинотеатр Юбилейный» в Красноармейском районе и пролегать мимо трех крупных волгоградских вузов в Центральном районе. По запросам волгоградцев также было принято решение усилить его дополнительными единицами транспорта. Таким образом, интервал движения сократится до 6 минут в часы пик, а сетевой интервал автобусов №№2 и 77 на конечной «Кинотеатр Юбилейный» достигнет комфортных 3-5 минут, заверили в мэрии.