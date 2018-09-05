Культура

Назначен новый директор музея-заповедника «Сталинградская битва»

Культура 05.09.2018 15:51
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05.09.2018 15:51



Вместо скоропостижно скончавшегося Алексея Васина пост директора  ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» займет Алексей Дементьев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники. Ранее Алексей Дементьев трудился в должности заместителя директора музея по организационно правовой деятельности. 
Алексей Васин, возглавлявший музей заповедник с 2010 года, ушел из жизни 11 августа. 

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