Экология

В Волгограде прокуратура заставила власти найти деньги на очистку острова Сарпинский от свалок

Экология 05.09.2018 15:35
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05.09.2018 15:35


После вмешательства прокуратуры органом местного самоуправления выделены денежные средства на ликвидацию свалок на острове Сарпинский в Волгограде, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Административно территория о. Сарпинского входит в состав Кировского района Волгограда. На этом самом большом речном острове Европы постоянно проживает около 800 человек в 16 хуторах, летом численность населения значительно увеличивается за счет дачных сообществ.
Прокуратурой Кировского района были выявлены нарушения требований законодательства об охране окружающей среды и природопользования, а также установлен факт бездействия органа местного самоуправления при осуществлении полномочий по организации сбора отходов на острове. По данным реестра здесь числится 9 мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, в 2017-2018 гг. их утилизация не производилась.
Данные обстоятельства послужили основанием для внесения в адрес администрации Волгограда представления об устранении нарушений природоохранного законодательства, по результатам рассмотрения которого принято решение о выделении на указанные цели денежных средств в размере более 800 тысяч рублей.
Напомним, о ситуации, связанной с критическим накоплением мусора на острове, ИА «Высота 102» сообщало не раз. Из-за отсутствия вывоза отходов несанкционированные свалки переполнились, а жители и дачники 18 населенных пунктов и 15 СНТ вынуждены были или сжигать мусор или его закапывать, что наносило непоправимый ущерб экологии самого крупного острова в Европе. В июне этого года управление Росприроднадзора выдало предупреждение администрации Волгограда о недопустимости нарушения требований законодательства в области обращения с отходами. 

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