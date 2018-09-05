



В составе двух комитетов Волгоградской областной думы ожидаются изменения, сообщает ИА "Высота 102". На основании личного заявления комитет по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности покидает единоросс Михаил Рогозин. Народный избранник, как ожидается, станет членом комитета по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политике.

Еще одно заявление поступило от депутата Михаила Струка. Нардеп просит ввести его в состав комитета по бюджету и налогам.

Соответствующий проект постановления о внесении изменений в состав комитетов внесен заместителем председателя Волгоградской облдумы Сергеем Горняковым.

Михаил Струк в настоящее время является членом комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользования облдумы.

Михаил Рогозин трудится в двух комитетах. Он входит в состав комитета по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности, а также является заместителем председателя комитетa по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и дорожному хозяйству.



