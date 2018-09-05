В Волгограде фирмы и компании обескуражены «письмами счастья» от мусорного регоператора





В Волгограде на адреса юридических лиц по системе электронного документооборота стали рассылаться пакеты документов от ООО «Управление отходами – Волгоград» с формами договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Как рассказали ИА «Высота 102» руководители фирм и компаний, уведомления о публичной оферте, а именно так будут теперь именоваться отношения юридических лиц и регоператора, вызвало у них недоумение, в частности, и по причине отсутствия утвержденного администрацией Волгоградской области тарифа на вывоз мусора. Попытки корреспондента ИА «Высота 102» дистанционно выяснить причины рассылки договоров до утверждения «мусорного» тарифа не увенчались успехом. Единственный указанный в уведомлении телефон был занят на протяжении часа. Вопросы пришлось задавать на месте – в офисе ООО «Управление отходами Волгоград», расположенном в офисном здании «Дельта» в Ворошиловском районе города. Как выяснилось, в офисном помещении компании, которая теперь должна обеспечить должный вывоз мусора на территории всего региона, находились всего несколько сотрудников. На вопрос, почему до регоператора так трудно дозвониться и почему не открыт колл-центр или «горячая линия», чтобы оперативно получать ответы на интересующие вопросы в связи с той же рассылкой договоров, сначала прозвучал ответ, «а кто сказал, что мы должны это сделать?». И лишь потом корреспондента ИА «Высота 102» обнадежили – такой центр планируется открыть в перспективе.

В офисе регоператора пояснили также, что пока юридическим лицам отправляются лишь образцы договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. «Тариф пока не утвержден, кроме того, в договор можно внести свои предложения и коррективы», - пояснили здесь. Когда станет известно, в какую сумму в регионе будет обходиться вывоз мусора, здесь ответить затруднились.

Напомним, ООО «Управление отходами Волгоград» получило статус регионального оператора в сфере обращения с ТКО. Соответствующее соглашение между органом исполнительной власти и компанией было заключено 6 августа. Регоператор приступает к деятельности с 1 января 2019 года, теперь все договоры с юридическими лицами на вывоз мусора должны заключаться только с этой компанией, но и вся ответственность за данную сферу перекладывается на ООО «Управление отходами – Волгоград».



