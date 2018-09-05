Выборы

В Волгоградской области депутаты подкорректировали избирательное законодательство

Выборы 05.09.2018 12:56
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05.09.2018 12:56


Согласно новым нормам, гражданин может принять участие в выборах не по открепительному удостоверению, как это было раньше, а по заявлению о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облдумы, такие поправки в избирательное законодательство региона, которые связаны с изменениями на федеральном уровне, рассмотрели сегодня депутаты на заседании комитета областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий.
Согласно пояснительной записке, избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, смогут подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Согласно срокам, которые прописаны в законе, сделать это можно – не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее субботы накануне выборов. По мнению председателя профильного парламентского комитета Сергея Горнякова, данный порядок предоставляет гражданам больше возможностей по реализации своего фундаментального избирательного права.
Комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять указанные нормативные правовые акты.
Отметим, что на территории Волгоградской области указанный порядок включения в список избирателей, участников референдума впервые был применен в марте текущего года на выборах президента России и на региональном референдуме о времени.

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