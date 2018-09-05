В Волгоградской области восстановят пострадавший от паводка мост

Общество 05.09.2018 12:34
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05.09.2018 12:34
Более 1,9 миллиона рублей выделено из областного бюджета на восстановление в рабочем поселке Елань моста через реку Терса, пострадавшего от весеннего паводка. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, все работы должны быть выполнены за 60 дней с момента заключения контракта с подрядной организацией.
Напомним, в августе текущего года в рамках ликвидации последствий весеннего паводка было выделено на восстановление щебеночного покрытия дорог в Елани около 5,5 миллиона рублей. Эти средства направлены на то, чтобы сделать снова проходимыми улицы Ягодную, Орденскую, Мясницкую, Лесную, Коммунаров и Камышинскую.
Режим ЧС в связи с паводком был объявлен в Волгоградской области в апреле текущего года. В зоне затопления оказались несколько десятков населенных пунктов в различных районах региона. Был причинен значительный ущерб местной инфраструктуре и личным подворьям.
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