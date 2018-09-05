Общество 05.09.2018 11:45
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05.09.2018 11:45
Несколько десятков надписей на жилых домах Тракторозаводского района о продаже наркотиков закрасили местные активисты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Сталинградского обкома КПРФ, акция "Стоп наркотики!" проводилась несколько дней. Молодые люди, вооружившись кисточками и красками, закрашивали с фасадов домов, заборов и тротуаров "рекламу" наркотических средств с телефонами и адресами сайтов продажи смертельного зелья.
Активисты отмечают, что ежегодно от употребления наркотиков в России погибают десятки тысяч человек. И чаще всего жертвами наркотиков становится молодежь. Обнаглевшие наркоторговцы размещают информацию о продаже "синтетики" везде, где может оставить след баллончик с краской.
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