Расследования

Убийцу военнослужащего в Волгограде этапируют в колонию строгого режима

Расследования 05.09.2018 10:47
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05.09.2018 10:47



Вступил в законную силу приговор Дзержинского районного суда в отношении 27-летнего Марка Нарцева, убившего из ревности своего соперника - контрактника. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре региона, ближайшие 14 лет Нарцев проведет в колонии строгого режима. По решению суда он также должен выплатить родителям военнослужащего 2  миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Не согласившись с таким приговором, осужденный обжаловал его по мотивам чрезмерной суровости, однако его ходатайство было оставлено без удовлетворения.



Напомним, что это резонансное преступление произошло весной 2017 года. Нарцев расстался со своей 17-летней подругой, но узнав, что она нашла другого, пытался поссорить пару. Попытка закончилась провалом. Тогда Нарев с двумя знакомыми под надуманным предлогом назначил своему 22-летнему сопернику встречу в лесопосадке рядом с домами по улице Космонавтов  в Дзержинском районе. Оказавшись один на один, он выстрелил из переделанного под стрельбу боевыми патронами сигнального пистолета в нового возлюбленного своей бывшей девушки. Раненый парень  от боли встал на колени. Тогда Нарцев позвонил своим знакомым, которые  находились неподалеку. Втроем они повалили парня на землю и Нарцев добил его несколькими ударами кирпича. Труп подельники спрятали в лесополосе  в Городищенском районе. С телефона жертвы он  назначил девушке  встречу, куда пришел, переодевшись в военную форму убитого, с лицом скрытым противогазом. Он избил девушку и сбежал. После  еще несколько дней переписывался с родными загубленного молодого человека. Но его мать почувствовала неладное и обратилась в полицию. Поиски вывели на убийцу,  но после задержания Нарцев сбежал при проведении следственных действий. И снова был пойман полицией.
Как уточнили информагентству в пресс-службе Волгоградского областного суда, помимо убийства совершенного группой лиц, Нарцева также признали виновным в краже, угоне атомобиля без цели хищения и незаконном хранении оружия.

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