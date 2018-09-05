Расследования 05.09.2018 10:47
1474 0
05.09.2018 10:47
Вступил в законную силу приговор Дзержинского районного суда в отношении 27-летнего Марка Нарцева, убившего из ревности своего соперника - контрактника. Как сообщили ИА "Высота 102" в прокуратуре региона, ближайшие 14 лет Нарцев проведет в колонии строгого режима. По решению суда он также должен выплатить родителям военнослужащего 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Не согласившись с таким приговором, осужденный обжаловал его по мотивам чрезмерной суровости, однако его ходатайство было оставлено без удовлетворения.
Напомним, что это резонансное преступление произошло весной 2017 года. Нарцев расстался со своей 17-летней подругой, но узнав, что она нашла другого, пытался поссорить пару. Попытка закончилась провалом. Тогда Нарев с двумя знакомыми под надуманным предлогом назначил своему 22-летнему сопернику встречу в лесопосадке рядом с домами по улице Космонавтов в Дзержинском районе. Оказавшись один на один, он выстрелил из переделанного под стрельбу боевыми патронами сигнального пистолета в нового возлюбленного своей бывшей девушки. Раненый парень от боли встал на колени. Тогда Нарцев позвонил своим знакомым, которые находились неподалеку. Втроем они повалили парня на землю и Нарцев добил его несколькими ударами кирпича. Труп подельники спрятали в лесополосе в Городищенском районе. С телефона жертвы он назначил девушке встречу, куда пришел, переодевшись в военную форму убитого, с лицом скрытым противогазом. Он избил девушку и сбежал. После еще несколько дней переписывался с родными загубленного молодого человека. Но его мать почувствовала неладное и обратилась в полицию. Поиски вывели на убийцу, но после задержания Нарцев сбежал при проведении следственных действий. И снова был пойман полицией.
Как уточнили информагентству в пресс-службе Волгоградского областного суда, помимо убийства совершенного группой лиц, Нарцева также признали виновным в краже, угоне атомобиля без цели хищения и незаконном хранении оружия.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2018 10:59
10673 24
03.09.2018 18:37
6191 15
14.08.2018 20:53
6132 2
Жительницу Волгоградской области осудили за призывы к терроризму04.09.2018 17:59
Расследования 04.09.2018 17:59
3740 9 Обсудить
В Волгограде осужденные за "бензиновую" взятку пожарные инспекторы не смогли смягчить приговор04.09.2018 13:25
Расследования 04.09.2018 13:25
2240 4 Обсудить
В Волгоградской области экс-сотрудника колледжа осудили за торговлю поддельными дипломами04.09.2018 11:53
Расследования 04.09.2018 11:53
1590 0 Обсудить
В Волгограде смягчили приговор рецидивисту, напавшему на сотрудника ДПС04.09.2018 10:58
Расследования 04.09.2018 10:58
1537 1 Обсудить
В Волжском Волгоградской области лжевнук выманил у пенсионерки 200 тысяч рублей04.09.2018 09:38
Расследования 04.09.2018 09:38
2435 2 Обсудить
В Волгограде ищут мать-убийцу новорожденного ребенка04.09.2018 09:30
Расследования 04.09.2018 09:30
2634 3 Обсудить
В Волгограде "собравшая" четыре машины в ДТП судья потеряла должность03.09.2018 18:37
Расследования 03.09.2018 18:37
8897 15 Обсудить
В Волгоградской области отложили суд над похитителем 11-летней школьницы03.09.2018 15:40
Расследования 03.09.2018 15:40
2290 0 Обсудить
В Волгограде гендиректора компании-застройщика будут судить за уклонение от налогов и хищения03.09.2018 13:18
Расследования 03.09.2018 13:18
4243 4 Обсудить
В Волгоградской области экс-директор фирмы выплатит в казну свыше 5 млн налогов31.08.2018 17:15
Расследования 31.08.2018 17:15
5435 0 Обсудить
В Волгограде жителя Пермского края отправили лечиться после нападения на проводника поезда30.08.2018 13:59
Расследования 30.08.2018 13:59
3751 0 Обсудить
В Волгограде полицейские выяснили всю подноготную двух грабителей ювелирных салонов из Москвы и Казани30.08.2018 12:32
Расследования 30.08.2018 12:32
1554 0 Обсудить
Жителю Волгоградской области могут дать пожизненно за нападение на полицейских с ножом29.08.2018 18:00
Расследования 29.08.2018 18:00
3724 3 Обсудить
Подробности кровавой бойни у Царицынской оперы в Волгограде: в жертву стреляли и резали28.08.2018 10:59
Расследования 28.08.2018 10:59
22964 24 Обсудить
Задержан водитель из Тюмени после смертельного ДТП в Волгоградской области28.08.2018 10:10
Расследования 28.08.2018 10:10
3238 2 Обсудить
Реклама