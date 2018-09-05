Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублей









Работодатели волгоградского региона не доплатили взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний на сумму 229 млн рублей.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском отделении Фонда социального страхования, количество должников - 9527 организаций, что составляет 17,1% от общего количества стоящих на учете в региональном Фонде работодателей (55610).

В фонде уточнили, что по сравнению с началом года увеличилось как число должников на 1052, так и задолженность - на 3,4 млн рублей. Причем, основная сумма недоимки, 83,8% или 192 млн рублей, приходится на работодателей, находящихся в различных стадиях банкротства - конкурсное производство, наблюдение, внешнее управление, в процессе ликвидации, в процессе реорганизации или не ведущие хозяйственную деятельность.

В разрезе отраслей больше всего должников в металлургическом производстве (46,1%), химической промышленности (9,3%), инженерно-техническом проектировании (9,2%).

«Региональным отделением Фонда принимается целый комплекс мер по взысканию задолженности, в том числе проводится работа с налоговой инспекцией, с территориальными органами службы судебных приставов, ведется информационно-разъяснительная работа по порядку и срокам уплаты страховых взносов. В результате принятого комплекса мер по итогам прошлого года взыскано более 94,2 млн рублей страховых взносов, по итогам первого полугодия 2018 года - 39,2 млн рублей», - отметили в фонде.



